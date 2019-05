Por austeridad, ahora van por reducción de vehículos de funcionarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tras dar a conocer su Plan Nacional de Desarrollo (PND) inició una nueva etapa en la política de austeridad en su gobierno, que incluye la reducción de vehículos, chóferes y viáticos para funcionarios federales, lo que aseguró, representará un ahorro considerable.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que en esta nueva etapa de austeridad se quitarán todas las plazas de Direcciones Adjuntas que fueron creadas en el sexenio de Felipe Calderón.

"No deben de comprarse vehículos de lujo y no se deben de rentar flotilla de vehículos. Aquí ya se aplicó un plan de austeridad, pero vamos a una fase nueva, a partir de la minuta y es claro de que no se compran vehículos nuevos para funcionarios, ni renta. Nada más van a tener vehículo los secretarios, los subsecretarios y los equivalentes. De 500 vehículos que había para altos funcionarios cuando mucho ahora van a ser 50, entonces 450 vehículos menos, imagínense el ahorro solamente en gasolina.

"En el caso de los compañeros choferes, lo mismo, sólo van a tener choferes, secretarios y subsecretarios y equivalentes. Todo eso va significar más ahorros, dimos la instrucción desde el inicio de gobierno que se suspendían las plazas que había creado Calderón, algo que se llaman Direcciones Adjuntas, que crearon muchísimos. Resulta que hicimos la revisión y están ocupadas, no todas, pero pensando que se me iba a olvidar, pero ya saben que yo soy perseverante. Se quitan todas y así otros ajustes: en viáticos, en gastos del gobierno".

Criticó que hay regidores que ganan de 150 hasta 200 mil pesos mensuales "más el moche, porque para firmarle la aprobación de la cuenta pública al presidente municipal le pedían otro tanto; veces había más candidatos a regidores que a presidentes municipales, sueldos elevadísimos y chantaje y soborno que es una cosa que hay que revisar, porque hay ayuntamientos en donde hay nueve, 11 regidores.