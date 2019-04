Esposa de nuevo emperador de Japón no podrá asistir a la ceremonia de ascenso

Falta menos de un día para que la historia del mundo registre el ascenso de Naruhito como nuevo emperador de Japón y su esposa, la princesa Masako no podrá acompañarlo en tan importante actividad real. ¿La razón? Las leyes de su país no lo permiten. La única mujer autorizada en esta ceremonia se llama Satsuki Katayama.

Parece que los más de 20 años de matrimonio de Naruhito y Masako no tienen gran peso en este importante evento. De acuerdo con el diario estadounidense "The New York Times", Satsuki Katayama es la única mujer en el gabinete de Shinzo Abe, primer ministro de Japón y, por ello, será la única mujer que podrá acompañar al nuevo emperador en su entronización.

El motivo por el que Masako tiene prohibido estar presente en la coronación de su esposo es debido a que ninguna mujer, incluso de la realeza, tiene permitido ver cuando el nuevo emperador recibe la vestimenta sagrada ni los otros regalos de gran valor que lo elevan al más alto rango dentro del imperio, el más antiguo del mundo.

"Pero las prohibiciones van mucho más allá. A las mujeres no se les permite reinar. De hecho, las mujeres nacidas en la familia real deben dejar su título real una vez que se casan y ninguno de sus hijos puede estar en la fila del trono", según NYT.

Sin embargo, en 2017 el parlamento japonés aprobó la abdicación del actual emperador Akihito y, con ello, prometió estudiar posibles reformas para que las mujeres puedan seguir formando parte de la realeza una vez que se casan con un plebeyo "y otorgarles el derecho de cabeza legítima de las líneas de sucesión". Aunque esto no significara que estuvieran al frente de un imperio.

"La opinión pública también es muy favorable al permitir que las mujeres se sienten en el trono. En una encuesta realizada por 'The Asahi Shimbun', el segundo diario más grande de Japón, más de las tres cuartas partes de los encuestados dijeron que apoyarían a una mujer emperadora", según NYT.