'Ridículo, reprobar a niños'

El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, rechazó que eliminar la reprobación en primero y segundo de primaria y en preescolar sea una medida laxa. A quien se tendría que reprobar, dijo, es a los papás y a las mamás que no los llevan a la escuela.

A través de un video que posteó en su cuenta de Twitter, consideró "ridículo" reprobar a un niño en los primeros dos grados de primaria.

"Se trata de pensar muy profundamente en las niñas y los niños. Imagínense ustedes si no es ridículo reprobar a un niño. Imagínense ustedes si no es ridículo reprobar a un niño porque tiene faltas de asistencia en preescolar. Ahí deberíamos reprobar a los papás, la mera verdad, a las mamás que no los llevan, pero no a los niños", dijo.

En un acuerdo publicado el pasado 29 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SEP anunció que para pasar de primero a segundo, y luego de segundo a tercer grado de primaria, "se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente".

Profesores de primaria y especialistas en este nivel educativo explicaron que eliminar la reprobación genera el riesgo de que los niños avancen en el trayecto escolar sin las competencias necesarias para adquirir conocimientos; se mostraron en desacuerdo con esta medida porque en primero y segundo de primaria es donde se les enseña a leer y escribir, y estas son las bases que necesitarán los niños para aprender a lo largo de su trayectoria académica.

En su video en Twitter, Moctezuma Barragán consideró que el daño que le puede hacer a un niño ser reprobado, "es estigmatizarlo por su familia, por sus compañeros, por sus amigos".

Y consideró que "hay muchísima investigación" de que es mejor acompañar personalmente a los alumnos para saber qué problemas tienen en lugar de reprobarlos.

Desde ayer lunes, especialistas habían coincidido con esta medida pero explicaron que es necesario que los maestros de primaria tengan apoyo en el aula de especialistas y en casa de los propios padres de familia para detectar, por ejemplo, si la razón por la que un niño no aprende a leer es porque tiene algún problema específico de aprendizaje porque los docentes no cuentan con las herramientas para realizar este diagnóstico.

Además pidieron tomar en cuenta la opinión de los propios maestros, quienes son los que se enfrentarán con esta situación en el aula, sobre cuáles son las mejores medidas para apoyar a los menores en su tránsito académico.