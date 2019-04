Gobierno federal garantiza respeto a derechos humanos de migrantes

El gobierno federal reportó un incremento exponencial en el número de personas migrantes que han transitado por México para ingresar irregularmente a Estados Unidos, mismo que ya asciende a 300 mil en sólo tres meses de este año.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que este cambio en el flujo migratorio, que se muestra en que tal vez no hubo "caravana madre, pero si caravanas madrecitas", es el que ha ocasionado que el gobierno federal refuerce su atención al problema.

Pero rechazó que México haya dado un viraje en su política migratoria pese a la detención de 371 personas migrantes, que acaeció este lunes en Mapastepec, Chiapas, en un operativo donde aparentemente hubo agresiones en contra de personal del Instituto nacional de Migración (INM).

Por su lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también rechazó que México responda así a los reclamos del presidente estadounidense Donald Trump para frenar la migración hacia ese país.

Sobre los tuits del mandatario, dijo: "hay toda una literatura, no me atrevería a especular, pero en el fondo de la relación bilateral no hemos tenido comunicación con la Casa Blanca estos días (…) no hay una comunicación oficial en donde se le diga a México tienes que hacer esto y nosotros digamos que sí", sostuvo.

Destacó que por primera vez México es socio comercial número uno con Estados Unidos, de modo que la base primordial de la relación bilateral es que "ir en contra de esta relación es muy costoso".

En rueda de prensa conjunta, Marcelo Ebrard; Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; el titular del Instituto nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén; y Alejandro Solorio, consejero jurídico de la SRE, aseguraron que los derechos humanos de los migrantes están a salvo.

Cuestionados sobre el alto número de detenciones de migrantes, que el gobierno federal llama "rescates", Guillén explicó que los migrantes retenidos no fueron lastimados, a todos se les ofreció atención en el albergue y la posibilidad de regular su estancia a través de la tarjeta de visitante temporal, pero no aceptaron ser registrados.

Reportó que un tercio de los migrantes retenidos este lunes son niños y expuso: "reitero mi preocupación por los niños (pero) el hecho de estar movilizando niños es una problemática de estos países".

"Si lamento que hubiera muchos niños (pero) no es responsabilidad del Estado mexicano que se tenga esta composición" de aproximadamente un tercio de los migrantes, dijo.

"Si hubo niños pero no es un escenario de responsabilidad nuestra", insistió.

El subsecretario Encinas, en tanto, anticipó que se analizará la creación de un fondo de recursos adicionales para enfrentar la emergencia por la alta migración.