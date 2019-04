Vuelve a competir por Palma de Oro

Pedro Almodóvar volverá a competir por la Palma de Oro en mayo en el Festival de Cine de Cannes, donde se medirá por el máximo premio con su nueva película, Dolor y gloria.

Los organizadores anunciaron ayer la selección oficial para la 72da edición del festival, prevista del 14 al 25 de mayo, donde competirán otros veteranos que incluyen a Ken Loach, así como los hermanos Dardenne, Jim Jarmusch, Terrence Malick y Xavier Dolan, todos previamente galardonados.

Almodóvar, que ha competido por el máximo honor en múltiples ocasiones, incluyendo por Todo sobre mi madre (1999), Volver (2006), Los abrazos rotos (20009), La piel que habito (2011) y Julieta (2016) , y ha recibido en Cannes premios al mejor director y mejor guión, entre otros, llega esta vez a la Riviera Francesa con un filme autorreferencial sobre un cineasta envejecido interpretado por Antonio Banderas junto a su musa de años, Penélope Cruz.

La cinta del director español ha sido comparada con la obra maestra del italiano Fellini, 8 1/2.

Entre los 19 nominados en la categoría principal figura una película de Latinoamérica: la brasileña Bacurau de Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho, coprotagonizada por Sonia Braga.

Cuatro directoras están en la lista: Jessica Hausner por Little Joe, Mati Diop por Atlantiques, Celine Schiamma por Portrait of a Young Lady on Fire y Justine Triet por Sibyl. La última vez que cuatro mujeres compitieron por la Palma de Oro fue en el 2011, cuando la cifra representó un récord.

El año pasado, los organizadores prometieron incrementar la prominencia de cineastas femeninas en el festival.

En total, 13 mujeres se incluyen este año en la selección oficial, que continúa siendo dominada por los hombres.

The Dead Don't Die de Jarmusch, una comedia de zombis protagonizada por Adam Driver, Bill Murray y Chloe Sevigny como agentes de policía que protegen un pequeño pueblo, será la cinta encargada de inaugurar el evento.

Esta no es la primera vez que Jarmusch compite por la Palma en Cannes con una película sobre los muertos vivientes; su filme Only Lovers Left Alive de 2013 incluyó a vampiros eruditos.

Jarmusch está en la contienda con otros realizadores estadounidenses que incluyen a Malick, quien regresa tras ganar la Palma de Oro en 2011 por Tree of Life con su muy anticipada A Hidden Life, sobre un objetor de conciencia austriaco anti-nazi ejecutado en 1943. Ira Sachs, nacido en Memphis, presentará Frankie, protagonizada por Isabelle Huppert.

Quentin Tarantino no fue incluido con su muy anticipada película Once Upon a Time in Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

El director artístico de Cannes, Thierry Fremaux, lamentó ante los críticos durante una conferencia de prensa que la cinta aún está en proceso de edición, y explicó que la insistencia de Tarantino de usar el laborioso formato de 35mm retrasará su terminación.

El director mexicano ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, presidirá este año el jurado, cuyos miembros aún no han sido anunciados.

Entre otros platos fuertes del festival está una cinta biográfica sobre el cantante Elton John titulada Rocketman y dirigida por Dexter Fletcher se exhibirá fuera de competencia. El veterano rockero asistirá a la función.

Fuera de competición

Un documental sobre el argentino Diego Maradona, dirigido por Asif Kapadia, que ya se ha ocupado de otras figuras como Ayrton Senna o Any Winehouse, participará, fuera de competición, en el Festival de Cannes.