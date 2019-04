Suciedad, áreas dañadas e incluso inhabilitadas son parte de lo que usuarios del Hospital General de Torreón encuentran al atenderse en el sitio.

Afirman que, las principales afectaciones por la falta de mantenimiento y arreglos se observan en Urgencias, ahí las bancas son insuficientes, los baños son prácticamente inutilizables y los pisos lucen sucios.

"Ya es otra cosa que no limpien, el problema es que nunca hay papel, las luces no sirven, los baños casi siempre están tapados, no podemos sentarnos como mujeres ahí, es un riesgo de infección muy grande, imagínese las que están embarazadas... hay gente que va y les dice a las personas de ahí de ventanilla, pero realmente no hacen caso, sigue igual todo esto, no hay mantenimiento", reclama Delfina Martínez, quien acompañó a una paciente accidentada durante el pasado jueves en la mañana.

Señaló además que existen situaciones irregulares en el control de las visitas, pues guardias y personal en general permiten que algunos pacientes reciban hasta tres personas, mientras que en otros casos no se permite el acceso a una sola visita bajo diversos argumentos.

"Nos dicen que hay mucha gente dentro, que están ocupando un pasillo, total, si no les damos para los refrescos no nos dejan pasar rápido... es lo mismo en todos lados, pero no debe ser, no está bien", reclama la familiar de otra paciente, quien pide guardar el anonimato ante el temor de que se tengan represalias.

Cabe señalar que durante este 2019 se llevan a cabo obras de remodelación en el interior del Hospital General de Torreón, sin embargo no han sido detalladas mejoras en concreto para la zona de Urgencias, o bien, la renovación de las áreas de consultas y atención general preventiva.

Incluso en las bancas de espera del exterior existen bancas para los familiares de pacientes y visitantes, la mayoría se encuentran dañadas por el uso, son de tipo metálico y lucen bordes afilados que pueden causar accidentes entre quienes las utilicen.