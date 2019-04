PRD dice que AMLO no recaudará los más de 5 billones de pesos del PEF

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados alertó que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador no alcanzará a recaudar los 5 billones 600 mil pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobados para este 2019.

El diputado federal del "Sol Azteca", Antonio Ortega Martínez, afirmó que el gobierno de López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), emprendió de manera "informal" un ajuste presupuestal que, de acuerdo con expertos, debe ser de al menos 150 mil millones de pesos porque no alcanzarán la meta aprobada.

"Los expertos dicen que el ajuste presupuestal es arriba de los 150 mil millones de pesos. El presidente –y particularmente el secretario de Hacienda- no se animan a informar con mucha claridad y libertad, decir: 'Señores, no vamos a cumplir las expectativas de recaudación tributaria y no tributaria; y vamos a tener que hacer un ajuste'. ¡No lo anuncian! ¡Lo disfrazan! Hay un ajuste informal del Presupuesto", recalcó.

El legislador concretó que "el presidente empieza ya a curarse en salud y como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los primeros rubros a ajustar en caso de recorte son: Comunicación y Gasto Corriente de operación de personal; pues de manera inmediata van a tener que ser adaptados para no incumplir el mandato de esa Ley", finalizó.

El también secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dijo que en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece como norma obligatoria que un ajuste presupuestal como el que, de manera informal, se está haciendo en México se debe notificar.

Dijo que le llama informal al ajuste porque en la administración de Andrés Manuel López Obrador, no acaban de tomar la decisión de dar a conocer lo que es inminente y que en la práctica se está realizando.

Señaló que los primeros rubros a los que se deben hacer ajustes son: Comunicación y gasto corriente, y es justo lo que se anunció con la política de la Presidencia en el sentido de reducir 50% su presupuesto en esa área, explicó el legislador. "Van ustedes a saber cómo, después del anuncio de recorte al gasto en medios, vendrá un ajuste del gobierno en el personal y, por lo tanto, posiblemente el despido de trabajadores operativos", adelantó.

Ortega Martínez indicó que es elemental pensar que haya un recorte a los tabuladores que tienen que ver con las remuneraciones de los funcionarios si el presidente se ajusta a la exigencia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. "Malas noticias, entonces, para la burocracia que ha sido maltratada, golpeada, y que –lamentablemente- proseguirá un ajuste con los gastos y los ingresos de las y los empleados del Estado".

El diputado federal destacó en este sentido que el gobierno de López Obrador está imposibilitado de cumplir las expectativas económicas y políticas que dieron base a la definición del presupuesto aprobado en diciembre para ser ejercido en este 2019. "No hay elementos para pensar que se puedan recaudar y distribuir los más de 5 billones 600 mil millones de pesos que se aprobaron. ¡No hay manera!", acusó.

Y emplazó a la Secretaría de Hacienda y al presidente de la República a informar sobre la necesidad de hacer un recorte para revisar dónde y cuánto se debería ajustar para que genere menos daño.