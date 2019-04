Celebra AMLO que haya justicia en caso Lydia Cacho

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que haya justicia en el caso de la periodista Lydia Cacho, luego de las órdenes de aprehensión giradas en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y del empresario Kamel Nacif.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador aplaudió que las autoridades estén dando trámite a la denuncia y se proceda legalmente contra estas personas y otras más, y aseveró que éste también “es un signo de los nuevos tiempos”.

Ello toda vez que antes se le preguntaba al Ejecutivo federal cuando se iba a tomar una decisión de este tipo, “y ahora no me consultaron, no supe. Es una decisión independiente, autónoma del Poder Judicial, como deben ser las cosas”, indicó el mandatario federal.

Dijo que fue por medio de la prensa como se enteró de la orden de aprehensión en contra del exmandatario estatal priista y Nacif, cosa que le dio mucho gusto, pues “independientemente de que se trate de un acto de justicia estamos ante procedimientos que no eran comunes, estamos en el terreno de lo inédito”.