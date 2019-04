Las mujeres estamos hechas para grandes cosas: Karol G

En el terreno de la música, las mujeres han logrado posicionarse en diversos géneros, como el urbano, donde hasta hace unos años era dominado por los hombres, pero hoy en día el panorama ha cambiado.

Artistas como Natti Natasha o Karol G se han posicionado en las listas de popularidad y de ventas logrando un éxito arrollador. Ha sido la colombiana la que recién visitó México para recibir algunos reconocimientos y dar presentaciones.

Durante su estancia en la Ciudad de México, Karol G ofreció en las instalaciones de Universal Music una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, en la que recalcó el avance que han conseguido las mujeres en los escenarios.

"Ya se venció una batalla de mucho tiempo, de muchos años. Ya estamos en una gran posición. Tenemos canciones compitiendo con las de los hombres, hacemos remixes y presentaciones juntos. Ya no más victimización, las mujeres estamos hechas para grandes cosas", dijo.

Sonriente, la cantante se mostró complacida de que Tierra Azteca la haya arropado tan bien, y es que rolas como Mi cama, Créeme y Secreto se han posicionado entre los gustos de los mexicanos, y por el mismo camino van sus nuevos sencillos Hijoepu*#, con Gloria Trevi y Punto G.

"Saber que la gente de México está consumiendo mi música me emociona muchísimo, me parece espectacular que estén aceptando lo que yo hago con todo mi corazón. Por cierto, ya comí muchos tacos, sopa azteca y de frijol".

A la oriunda de Medellín le fascina conocer sitios de la república mexicana, por lo que ya tiene en su agenda pisar suelo lagunero algún día con un concierto.

"Tengo que ir a Torreón, he conocido varios sitios de México y son espectaculares; supongo que Torreón no será la excepción", externó.

Sobre la colaboración con Trevi, Karol G comentó que fue ella quien la propuso, ya que en el verano hará una gira en Estados Unidos con la regiomontana, a quien, por cierto, admira bastante. No descartó también grabar algo con Paulina Rubio.

"Crecí escuchando a Gloria. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos bailado Pelo suelto. Cuando me propusieron realizar el tour con ella, yo les sugerí que hiciéramos una canción para que las presentaciones tuvieran más sentido y sí se logro. Espero les guste Hijoepu*#".

Karol G reconoció que gracias al Grammy Latino que ganó en 2018 como Mejor nuevo artista su carrera se catapultó y ahora trabaja duro para que su música se escuche no solo en América y Europa, sino también en Asia y otros sitios.

"Es uno de los reconocimientos más importantes que tiene mi carrera hasta ahora. El habérmelo llevado a casa me abrió el panorama. Voy a trabajar al máximo para volver a escuchar mi nombre en esa premiación y en muchos lados".

La joven habló del boom latino que se está viviendo a nivel mundial, el cual ha provocado que artistas de otras partes del mundo se unan a los latinos a través de colaboraciones musicales.

"Intérpretes anglosajones quieren trabajar con nosotros y eso es muy importante porque nos ayuda a evolucionar, no solo a nosotros como artistas, sino también al idioma español porque se proyecta por todos lados".

En cuanto al reguetón, Karol G dijo que resultó ser más que una moda, "pensaron que había llegado para estar un momento y no ha sido así. El género ha crecido gracias a las colaboraciones entre los artistas. Para mí, la música urbana tiene mucha tela para cortar"

Rapiditas

Karol contestó otras preguntas

¿Tu comida favorita mexicana?: "Los tacos".

¿Entre tus planes destaca grabar mariachi?: "Claro que sí, me encanta, de hecho en Colombia se usa mucho en fiestas".

¿Con quién te gustaría hacer un dueto?: "Con Rihanna".

¿Hace cuánto que no suena tu cama?: "Hace unos días, ya que no he visto a mi novio".