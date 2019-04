Dupeyrón pone a laguneros 'a vivir'

Odín Dupeyrón regresó a la Comarca Lagunera para presentar su monólogo ¡A vivir!

Ante una muy buena asistencia, Dupeyrón ofreció dicha charla en el Teatro Nazas a partir de las 20:30 horas.

Durante su trabajo unipersonal, el también actor provocó risas y reflexiones en el recinto de la calle Cepeda y Matamoros.

Además de tener tintes de comedia, el texto propuso a cada uno de los espectadores aceptarse tal y como son.

Odín se pone en los zapatos de "Marciano", hijo de una familia resquebrajada que pasa por diversos problemas maritales.

¡A vivir! alude a la inteligencia emocional y busca dejar un mensaje en sus espectadores, sumado al buen humor que Dupeyrón imprime a lo largo de la pieza.

Con una escenografía sencilla, Odín mantuvo la línea narrativa solo con su interpretación, durante dos horas de función.

"No soy conferencista, no soy coach, ni motivador (…), soy un filósofo de la vida", ha dicho Dupeyrón en distintas entrevistas, además ha explicado que: "¡A vivir! no pretende vender, está diseñado para enseñar, por ello se ha mantenido tanto tiempo".

El hijo de Humberto Dupeyr´ón lleva más de 10 años ofreciendo este monólogo en México y el extranjero.