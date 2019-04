A favor SSP, de regular vehículos 'chocolate'

La Secretaría de Seguridad Pública se mostró a favor de regularizar los autos "chocolate", al señalar que lo anterior generará un mayor control para minimizar los espacios que generen vulnerabilidad o inseguridad.

"Es una propuesta, pero habría que también que conversarlo en el seno del Grupo de Coordinación Operativa y esperar la definición del señor gobernador del estado. Me parece que todo lo que no está regularizado, lo que no está legalizado, supervisado, registrado o en bases de datos, genera espacios de vulnerabilidad para la seguridad", dijo José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad.

Añadió que en la medida que los vehículos, personas o comercios cuenten con un registro ante cualquiera de las autoridades, se cierra la existencia de espacios de vulnerabilidad que pudieran atentar contra las instituciones.

Resaltó que esta propuesta, al contrario de representar un riesgo para la seguridad, la respaldaría a un mayor control.

"Tener vehículos que no conocemos que estén a un lado de nosotros cuando manejamos, que se estacionen en escuelas o dentro de centros comerciales y que no tienen placas genera vulnerabilidad, por lo que no debemos de tener miedo a la regularización y legalización", dijo.

Añadió que los estados deben contar con bases de datos de controles y de registros de la mayor cantidad de información posible.

Fue la semana pasada que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se había ordenado a la Secretaría de Economía y la de Administración Tributaria, analizar los esquemas para permitir el ingreso de autos usados importados desde Estados Unidos.