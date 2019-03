Dan lineamientos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Para garantizar el adecuado funcionamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) difundió los lineamientos, así como las obligaciones de los becarios y empresas participantes.

La dependencia, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, busca que los jóvenes y los tutores conozcan la ruta mediante la cual 2.3 millones de aprendices pueden ingresar y permanecer en el programa de formación para el mercado de trabajo.

La orientación hacia las empresas inicia por señalar que por su tamaño, todos los sectores, público, privado y organizaciones sociales, de talleres y oficios pueden formar parte de la esta política pública.

La dependencia explicó que durante su ingreso o a lo largo de la capacitación, los aprendices pueden ser dados de baja por varios motivos, entre ellos, si proporcionan documentos e información falsa.

El becario tiene permitido realizar un solo cambio de centro de trabajo, con la flexibilidad de que sí la primera opción no resultó de acuerdo con sus intereses, cambie a otro centro de trabajo. De no terminar o renunciar a esta segunda opción, el joven ya no estará considerado en el programa.

Otra razón por la que podría causar baja es no cumplir con el reglamento interno de la empresa, atentar contra el centro del trabajo o el personal de la misma, acudir a la capacitación bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas e incumplir con los lineamientos del programa.

En el caso de los centros de trabajo, no podrán participar las empresas que ofrecen servicios de limpieza, seguridad privada, los partidos políticos, quienes realizan trabajos domésticos o de servicios personales.

Las razones por las cuales los centros de tutoría pueden causar bajar es si solicitan cobros por ingresar a la capacitación o por obtener una porción de la beca de los aprendices, por simular la formación o por no cumplir con las actividades a que se comprometió en el programa de instrucción.

Los centros de trabajo no podrán sustituir a trabajadores por becarios y que también causarán baja si incurren en alguna discriminación, acto de acoso o maltrato hacia los aprendices; e incluso, si los jóvenes exceden las 40 horas de capacitación semanal.

A través de este programa los jóvenes se capacitarán por un máximo de 12 meses en el centro de trabajo de su elección y se les otorgará una beca mensual de 3 mil 600 pesos además de contar con seguridad social por parte del IMSS.