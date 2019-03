FGR investiga presunto secuestro de pasajeros

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el secuestro de pasajeros -presuntamente migrantes-, de un autobús que circulaba de Tampico a Reynosa, Tamaulipas, el jueves pasado y aclaró que fueron 22 y no 19. Según personal ministerial, la dependencia inició la indagatoria de los hechos para dar con el paradero de las personas privadas de la libertad por sujetos armados, quienes a bordo de varias camionetas interceptaron el autobús de la empresa Transpaís -cerca del ejido Palo Blanco, en Reynosa- y se las llevaron.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero señaló que el caso se abordó este lunes en la reunión de gabinete de seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya lo atienden y se indaga si son migrantes centroamericanos los secuestrados. Muy pronto tendremos alguna respuesta de esta investigación que se está llevando a cabo", afirmó.

Autobús iba escoltado. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que hasta ahora no hay una denuncia presentada por la presunta desaparición de los migrantes en Reynosa y que hasta donde tiene información el autobús iba escoltado por la Policía Federal. "Lo que nos han informado, acabo de hablar con el secretario (Alfonso) Durazo, es que iban escoltados por la Policía Federal y le he pedido que ellos hagan las investigaciones correspondientes; no hay ninguna denuncia en torno a ninguna situación que tenga que ver con secuestro", expresó.

En lo que va del año, las carreteras de Tamaulipas han sido escenario de tres hechos delictivos contra grupos de migrantes.

Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de seguridad en Tamaulipas reveló que el 19 y 20 de febrero un comando en varias camionetas intentó detener camiones con migrantes a pesar de ir custodiados por la Policía Federal.

"Hay un oficio que se envió a la Secretaria de Gobernación donde se advierte sobre los riesgos que representaría para los migrantes; ahí se menciona lo que pasó en febrero con los migrantes que salieron de Piedras Negras, Coahuila, y que iban a Reynosa".

Por su parte, Carlos Cruz Reyes, administrador de la Central de Autobuses en Reynosa, calificó la desaparición de las 22 personas como un hecho aislado. "A mí no me informan porque el autobús no salió de aquí; fue por las noticias que nos enteramos" señaló Cruz Reyes.