Desconoce AMLO presunto intento de envenenamiento

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que tenga operativos especiales antes de probar alimentos, pues sostuvo que come en restaurantes y fondas donde confía en chefs y cocineros.

Aclaró que no tiene informes sobre una posible alerta de envenenamiento durante la campaña electoral pasada, tal como lo dijo la legisladora Tatiana Clouthier.

"Voy a restaurantes, voy a fondas donde me atienden muy bien, tanto los chefs, antes cocineros, como trabajadores de hoteles, restaurantes fondas, les tengo confianza y no hay operativo especial donde estén alguien pendiente qué van a cocinarnos. Comemos lo que hay en los restaurantes y fondas", afirmó.

Durante su conferencia de prensa mañanera el presidente ejemplificó que ayer comió en un restaurante que se llama "El Güero" en Los Cabos, incluso lo recomendó.

"Se los recomiendo allá en los Cabos, una palapa, y sin ningún problema, además los hoteles de México de los pueblos de los municipios en los estados, las fondas y los restaurantes son de primera.

"Les puedo presumir que no solo se come bien, de manera suculenta y es barato, comida buena bien guisada, con chef, hay todo un desarrollo sobre las comidas platillos regionales en el país. No es cara la comida, es muy importante, es comida sana, no se enferma uno, no hay problema", resaltó.