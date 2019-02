OEA desaprueba neutralidad de México ante crisis en Venezuela

Luis Almagro, presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó que México haya adoptado una posición neutral ante la crisis política que atraviesa Venezuela.

"No podemos ser permisivos ante esto, si somos neutros el futuro del continente no va a ser muy bueno porque mañana todos le pueden copiar (a Venezuela)", consideró el diplomático al hacer énfasis en los riesgos que se corren si no se rechaza al gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su presentación en el Oslo Freedom Forum, organizado por Human Rights Watch, Luis Almagro pidió a México tomar postura ante lo ocurrido en Venezuela, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que su gobierno seguirá una línea de no intervención con otros países.

"No podemos permitir las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la permisividad a que se siga cometiendo crímenes de lesa humanidad está sentando un precedente muy peligroso en el continente", opinó.

Por último, también consideró que los países que forman parte de la OEA deben seguir el camino "de la justicia y la democracia en el continente", así como el camino ético.