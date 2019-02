Publican video del arresto de Elba Esther Gordillo

El portal informativo La Silla Rota publicó un video exclusivo del arresto, del que este martes se cumplen seis años, de la poderosa líder sindical mexicana Elba Esther Gordillo, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, cargos de los que fue absuelta y liberada el año pasado.

La entonces líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acababa de aterrizar procedente de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca, cercano a Ciudad de México, cuando su lujoso jet privado fue abordado por agentes policiales.

El video muestra que "la Maestra", vestida con ropa deportiva negra y gris, se despertó cuando los policías accedieron a la aeronave y pidió, algo desubicada, poder ir al baño antes de bajar del avión, solicitud que no fue atendida.

"Venía bien dormida, déjenme hacer (del baño)", dijo Gordillo, pero acto seguido fue bajada del avión, acompañada de una mujer que la sostenía del brazo y que la subió a un vehículo que la llevó a un avión de la Marina para su traslado a la sede de la Fiscalía.

En esta aeronave, los agentes explicaron a la que fue la mujer más poderosa del país que había sido detenida por delincuencia organizada, le hicieron firmar una declaración y le pusieron un antifaz negro.

A bordo de esta aeronave se le permitió finalmente ir al baño después de que la sindicalista reclamara que hacer sus necesidades es "un derecho humano".

"No olvide que soy una señora, sé respetar la ley, no estoy asustada, no voy a hacer nada porque no tengo delito", dijo a los agentes fiscales y policiales que la acompañaban.

La grabación muestra a Gordillo durante el traslado haciendo negaciones con la cabeza y sosteniendo su frente con la mano, en un gesto de cansancio y nerviosismo.

La entonces sindicalista, que se quejó de la incomodidad de llevar los ojos tapados con el antifaz, pidió un teléfono para tranquilizar a sus hijas, y aunque le dijeron que le entregarían uno, eso no ocurrió.

Al ser preguntado sobre la filtración en la rueda de prensa matutina de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo no haber visto el video.

Acusada de desviar 2,600 millones de pesos (unos 137 millones de dólares) de fondos sindicales para beneficio personal, Gordillo fue encarcelada hasta finales de 2017, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud y edad, al superar los 70 años.

Cuando fue detenida se especuló que el arresto se debió fundamentalmente a su oposición desde el liderazgo de los maestros a la reforma educativa promovida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que eliminaba privilegios sindicales en la contratación y promoción laboral de los trabajadores docentes.

De acuerdo con La Silla Rota, pocos días antes de su arresto Gordillo había cenado con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le pidió infructuosamente el apoyo a la reforma educativa.

El 8 de agosto del año pasado, un tribunal mexicano absolvió de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero a Gordillo, quien fue liberada tras más de cinco años de arresto.

Pocos días después, "la Maestra" ofreció una conferencia de prensa multitudinaria en la que denunció la "persecución política" que sufrió por parte del Gobierno de Peña Nieto y celebró el "derrumbe" de la reforma educativa con la llegada del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Gordillo pretende ahora recuperar el control del SNTE, que con alrededor de 2 millones de afiliados es uno de los más grande y poderosos de México y de América Latina.