Prevé INEE cancelar prueba Planea por falta de presupuesto

Por falta de presupuesto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cancelará la prueba muestral de Planea que estaba a su cargo y que se tendría que aplicar este año para los alumnos de tercer grado de secundaria.

"Planea no la vamos a poder hacer de la misma manera como la hacíamos antes. Es una de las cosas que vamos a tener que sacrificar", dijo Sylvia Schmelkes del Valle, integrante de la Junta de Gobierno del INEE.

Durante el pasado sexenio, el INEE aplicó cada año el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) a un grado terminal de la educación básica: sexto de primaria y tercero de secundaria; en 2018 incorporó por primera vez una evaluación a preescolar.

El INEE recibió un recorte de 43% en su presupuesto para 2019 lo que llevó al despido de más de 200 trabajadores, al cierre de sus oficinas locales en los estados, a no renovar los contratos a investigadores con plaza eventual, y a cerrar dos departamentos, uno de ellos de investigación.

El recorte también impactará en la aplicación de la prueba, que mide el aprovechamiento escolar de los alumnos de primaria y secundaria.

"Una parte de Planea, la censal, la aplicaba la Secretaría de Educación Pública (SEP) ellos lo tienen que decidir (si continúa la aplicación), pero nosotros no vamos a hacer la Planea ordinaria, tendríamos que haber reportado sobre secundaria en este año pero no vamos a poder hacerlo. Un año vamos a dejar de dar información, no vamos a saber cómo está tercero de secundaria", dijo.

En lugar de este examen, que inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se aplicará un piloto para una nueva modalidad de evaluación que integraría a maestros, alumnos y escuelas y los diferentes tipos de evaluación diseñados por el instituto, pero no será suficiente para dar resultados nacionales sobre el aprovechamiento escolar de los niños.

"Con el recorte presupuestal eso ya no lo vamos a poder hacer, lo único que vamos a hacer es un pequeño piloto y no vamos a poder dar resultados nacionales a partir de ese piloto", dijo en entrevista al término de su participación en los foros rumbo a la nueva legislación educativa que se llevan a cabo en el Senado.