Sociedad civil solo pone trabas a Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de las organizaciones civiles que están en contra de la Guardia Nacional y lanzó un "ya basta a la simulación, de estar haciendo análisis de la realidad, sin transformarla".

"Los expertos y las organizaciones de la sociedad civil no sé qué estén pensando, porque ya basta de la simulación de estar haciendo análisis de la realidad, sin transformarla. Puro expertos, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas", expresó.

"Que ya se acabe el elitismo, ya nada más los expertos, unos cuantos opinando por todos", acusó.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente fue cuestionado sobre el mando militar en Guardia Nacional que todavía no se aprueba en el Legislativo, y respondió que solo le ponen trabas, por lo que llamó a los legisladores a que le hagan caso a la gente.

"Ahora que queremos nosotros a resolver el problema gravísimo de la inseguridad, en vez de que nos ayuden, están poniendo trabas, es la verdad, ojalá los legisladores le hagan caso a la gente, al final de cuentas son los representantes del pueblo. Siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o no supieran", afirmó.

Recordó que antes a la sociedad civil se le llamaba pueblo, nada más que, acusó, que de esas organizaciones se apropiaron la derecha y el conservadurismo.

"Es raro encontrar que haya un agrupamiento de la sociedad civil progresista, y hay gente bien intencionada, pero por lo general todas las empresas promueven a organismos de la sociedad civil que son independientes del pueblo, y no de los intereses creados", criticó.

El presidente López Obrador sostuvo que la Guardia Nacional es un tema urgente porque de lo contrario solo sería una Policía Federal.

"Ellos se quedaron en el modelo antiguo que no dio resultados. Es la Policía Federal, miren el resultado, lo sabe el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 230 mil asesinatos en 10 años. Más de un millón de víctimas de la violencia, es doloroso lo que sucede, 40 mil desaparecidos", dijo.

Y lamentó que el gobierno federal no tenga elementos para garantizar la seguridad pública, puesto que aclaró que tiene más policías el gobierno de la Ciudad de México (80 mil elementos), que el gobierno federal en todo el país (20 mil).

"Vamos a seguir impulsando la Guardia Nacional, apoyándonos en lo que tenemos. Pero es de sentido común, hay 230 mil elementos del Ejército, que de acuerdo a la Constitución no pueden hacer labores de seguridad pública", insistió.