Sigue huelga en UAM; sindicato rechaza aumento salarial de 3.35%

La huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) continuará ante la falta de acuerdos entre autoridades de la casa de estudios y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM).

Tras más de dos horas de discusión la mesa conciliatoria de este sábado concluyó sin acuerdos; en el encuentro autoridades de la UAM encabezadas por el secretario general de esa institución, José Antonio De los Reyes Heredia, explicó a los trabajadores el presupuesto otorgado a la universidad para este año, el cual es de 7 mil 298 millones de pesos.

Jorge Dorantes, secretario general del SITUAM, detalló que no hubo avance en la propuesta del incremento salarial, puesto que la propuesta de la UAM sigue siendo de 3.35%.

"En el tema del salario no hay ni para atrás ni para adelante, no hubo ninguna modificación, nos dicen que por el presupuesto no pueden ofrecer un aumento mayor", dijo.

Destacó que el SITUAM "no está cerrado" a que la institución les cumpla el incremento salarial de 20%, consideró que analizarán los argumentos que la casa de estudios les planteó y confió sostener otra reunión en el transcurso de esta semana.

"Ya nos sentamos a dialogar, estamos negociando y creo que ese es el primer paso. Estudiaremos los planteamientos, ver cuál es viable y haremos una contrapropuesta", subrayó.

El líder sindical destacó que el SITUAM está abierto al diálogo en cualquier momento "esperamos no romper el récord de la última huelga".

La última huelga en la UAM fue en el 2008 la cual se extendió por 64 días.