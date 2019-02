Primero México y luego el extranjero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en favor del libre comercio y que respetará los acuerdos con países extranjeros, pero destacó que su gobierno defenderá al productor nacional.

"Primero México y luego el extranjero", señaló el titular del Ejecutivo en esta ciudad donde presentó el Programa Sembrando Vida, en referencia a los productores de caña de azúcar del estado.

"Es muy importante que les diga a los productores de caña de Veracruz que vamos a estar muy pendientes para que no resulten afectados que, al contrario, que cada vez tengan más beneficios.

"Ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero y los permisos que dieron para utilizar endulzantes que vienen del extranjero", dijo.

Ante una plaza 21 de Mayo llena de simpatizantes y acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, López Obrador adelantó que este martes anunciará un programa para apoyar a los que tienen créditos del Infonavit, y se comprometió a que "a nadie se le va a despojar de sus casas".

"Hay mucha preocupación porque los que tienen créditos del Infonavit pagan y pagan y pagan, y no terminan de pagar".

El titular del Ejecutivo destacó que en seis años sentará las bases de la Cuarta Transformación sobre todo porque no trabaja ocho horas, sino 16 horas diarias.

"Y vamos a hacer, en seis años, 12, porque no va a haber reelección. Soy partidario del ‘Sufragio efectivo no reelección’, pero con seis años nos va a alcanzar para sentar las bases y para que ya no puedan dar para atrás a toda la transformación que se va a iniciar en este sexenio".