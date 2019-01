Critica trabajo de Aparicio

Yalitzia Aparicio sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión los comentarios hacia su trabajo generaron gran polémica.

La conductora regiomontana, Elsa Burgos, externó su opinión sobre el trabajo de Yalitza en la película, Roma. Sus palabras provocaron odio en las redes sociales tal y como ocurrió con Patricia Reyes Spíndola y Ana de la Reguera.

En su cuenta de Facebook, la extitular del programa, Ellas con las estrellas, dijo que Aparicio, "no actuó! Ella así es!! Así, habla, así se conduce. Como Cleo!".

Burgos dijo que para alcanzar una nominación el Oscar, los actores deben realizar personajes que no tengan nada que ver con ellos.

"Al Oscar se llega con una ACTUACIÓN que no tenga nada que ver contigo, una Monster con Charlize Theron, pero no una Yalitza siendo Yalitza. Ahí está, ya lo escupí sorry no me maten", publicó.

La regia dijo que espera ver a la oaxaqueña haciendo otros personajes.

"Me gustaría ver a Yalitza Aparicio en otros papeles, haciendo otros roles, como muchas artistas lo han hecho y no han alcanzado el renombre de ella. Una aclamada violinista o alguien enferma, que se yo! Algo que la RETE!" (sic).

Agregó que han sido los mismos usuarios de redes sociales quienes han hecho notar el aspecto físico de Aparicio.

"Siento que somos una sociedad de doble moral, necesitada de héroes y figuras y por eso le hicimos grande. Eso no demerita su trabajo!!! Ni estoy ofendiendo en ningún momento su apariencia física, eso lo hacen uds!! Al defenderla como si fuera DIFERENTE a cualquier otra actriz" (sic).

En el texto, Elsa incluyó un comparativo de fotografías de cómo muchos cibernautas se han burlado de Eiza González por su famoso vestido amarillo y en cambio, si se trata de Aparicio, "saltan" y cualquier comentario es considerado racista.