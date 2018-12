'Austeridad republicana, nueva realidad política', dice Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que todos deben sumarse a la austeridad republicada, la nueva realidad política que vive el país, pues es lo que exige la gente sobre el uso de los recursos públicos.

El también coordinador parlamentario de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, recordó que durante muchos años se vieron abusos sobre el presupuesto público y frecuentemente se sigue viendo algún tipo exceso del uso de los recursos.

“La administración del presidente López Obrador decidió no aumentar impuestos, que no aumenten tampoco los precios de los combustibles y no endeudar al país; son tres decisiones fundamentales para nuestra economía y te deja como único recurso para poder financiar nuevos programas, pues justamente la revisión de aquellos que no están funcionando, que no han sido relevantes y junto con las medidas de austeridad, poder reorientar el gasto público que fue la principal característica del presupuesto aprobado para el 2019”, explicó.

En entrevista para Aristegui Noticias, mencionó que en lo últimos años el presupuesto muchas veces salió por consenso o con uno o dos partidos en contra, pero una gran mayoría lo aprobaba; mientras que en esta ocasión hubo una votación muy dividida e incluso tres partidos abandonaron la discusión.

Para llegar a los acuerdos, abundó el legislador federal, el gobierno recurrió a aumentar los recursos vía participaciones y aportaciones para estados y municipios.

Se trata, señaló, del mayor incremento en términos reales en los últimos 10 años, casi nueve por ciento para que las fuentes estables, transparentes y más equitativas de financiamiento aumenten para estados y municipios, y reducir a cero el ramo 23

En ese sentido, afirmó que "no habrá ninguna negociación de algún proyectito a cambio de votos, erradicamos por completo esa práctica y alguno lo entendieron y otro no. Entonces es un presupuesto que está libre de moches”.

Agregó que todas las instituciones públicas tienen medidas de austeridad lo que las obligará a pensar de otra manera y a revisar los gastos innecesarios, “me parece que un buen ejercicio de reingeniería también resulta necesario en organismos autónomos como es el caso del INE y otros más”.

Delgado Carrillo destacó que se trabaja en darle al gobierno instrumentos para que mejore su recaudación.

Por otra parte, el morenista indicó que en 2019, la Cámara de Diputados tendrá un periodo extraordinario, el 16 y 17 de enero, para la aprobación de la Guardia Nacional, aunque desde el 7 de ese mes se convocará a foros de discusión a expertos para hablar acerca de este tema.





