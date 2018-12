Atacan a balazos el 'Circo del Terror' en Acapulco

ACAPULCO, GUERRERO.-

ACAPULCO, GUERRERO







COMENTAR

Hombres armados atacaron a balazos las instalaciones del "Circo del Terror" ubicado en la transitada avenida Cuauhtémoc, en Acapulco Guerrero.

Los dueños anunciaron el fin del espectáculo en el puerto.

De acuerdo con reportes policiacos, alrededor de las 7:50 horas de este miércoles, hombres armados a bordo de motocicletas llegaron al circo y dispararon contra las instalaciones y autos que se encontraban en el estacionamiento.

Los empresarios denunciaron que los hombres armados dispararon contra la taquilla, las camionetas, las puertas, la carpa.

No hubo heridos y muertes en el ataque, puras daños materiales, reportaron los empresarios.

Los dueños anunciaron que comenzaron a desmontar las carpas para retirarse de Acapulco.

"Así no se puede trabajar, no es posible que ya ni trabajar te dejen. De verdad no se puede, esto ya rebasó los límites", dijo el empresario en un audio que difundió el vocero de la Coordinación Estatal de la Reconstrucción y la Paz, Roberto Álvarez Heredia.





Los dueños anunciaron el fin del espectáculo en el puerto. (ESPECIAL)

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD