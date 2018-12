'Preocupante' no etiquetar recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO

Que en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no se etiquetaron los recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es preocupante pero no todo está perdido, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

En entrevista, Acuña Llamas explicó que el documento presentado por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, únicamente es una propuesta y que la Cámara de Diputados será quien tenga la palabra final sobre los recursos a destinarse en el gasto público y que será en esa instancia donde los integrantes del SNA deben abogar por dar continuidad a los trabajos de la lucha contra la corrupción.

"¿Cómo no va a ser preocupante que no se haya etiquetado un solo centavo para el año que entra para el SNA?, es una cuestión que el Ejecutivo está reflejando pero eso no quiere decir que esté la batalla perdida, yo creo que todos los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, con independencia de ver por nuestros presupuestos institucionales, inclusive Marie Claire Acosta en su carácter de presidenta del Comité de Participación Ciudadana, debemos ir a Cámara de Diputados a hacerles ver que no pueden dejar sin previsiones porque entonces de dónde va a operar o cómo se va a beneficiar la lucha anticorrupción", dijo.

"Sí considero que cada uno, me refiero al Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Función Pública, el del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o el Auditor Superior de la Federación procuremos unirnos para que no vayan a dejar al Sistema Nacional Anticorrupción sin fondos".

Debido a que el paquete económico enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados no es una disposición definitiva, el comisionado Acuña Llamas recordó que los legisladores tienen amplias facultades para asignar una partida presupuestaria al SNA.

Este martes el presidente del INAI comparecerá ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados y destacó que su deber principal será el de velar por el presupuesto del organismo que encabeza.

Por ello, apuntó que en su propuesta el INAI aplicó los lineamientos de austeridad republicana que el Ejecutivo implementó en su política de gasto público al reducir en un 15% el presupuesto que ejerció durante 2018.

"Esto no significa que nuestro presupuesto estuviera excedido o sobrado no porque la expansión del ejercicio de los derechos que tutelamos está creciendo año con año y de manera muy grande y muy importante el de protección de datos personales", explicó.

"Todo esto nos lleva a que tendremos un INAI agobiado de trabajo pero es nuestro deber pero de una manera moderada y atendiendo el ideario de la austeridad republicana ya nuestros sueldos fueron ajustados para que no rebasen el tope de salario máximo conforme al del Presidente de la República".

Ayer lunes, los comisionados del INAI aprobaron un acuerdo para realizar un convenio de colaboración con el Secretariado Ejecutivo del SNA para que se comprometa a transparentar los gastos en comisiones y viajes que le ordene el consejo ciudadano, integrado por PGR, INAI, SFP y ASF.





