Hay disminución en delitos, sobre todo en homicidios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, sin echar las campanas al vuelo, hay una disminución en delitos, particularmente en el caso de homicidios, considerando la última semana del gobierno de Enrique Peña Nieto, con la primera del gobierno que encabeza.

"No puedo, nunca vamos a estar echando las campanas al vuelo. No vamos a actuar de manera triunfalista. Considerando la última semana del pasado gobierno, con la primera semana nuestra, hay una disminución en delitos que se denuncian, en donde no hay cifra negra, sobre todo en el caso de homicidios. Eso lo vimos, precisamente, el día de hoy", externó.

López Obrador indicó que hasta ahora sólo cuenta con cifras preliminares, debido a que todavía no se tiene un sistema de información, pero que confía que en esta semana pueda contar con información más confiable, "porque no hay un sistema de información diaria".

Afirmó que apenas están estableciendo el nuevo Sistema para la Seguridad Pública, que consiste en la creación de las coordinaciones territoriales, por lo que en breve estarán instalando las coordinaciones, reagrupando a las fuerzas, definiendo los mandos, conciliando con los gobernadores, para que se vayan uniendo a la estrategia.

"Desde luego, nuestros adversarios ya deben de estar frotándose las manos para que nos vaya mal y que puedan decir: ya ven, es lo mismo. No hay cambio. Se disparó la inseguridad. Pero, bueno, los entiendo y los respeto. Pero ya quedamos que voy a ejercer mi derecho de réplica para informar a todos los ciudadanos", anotó.





López Obrador indicó que hasta ahora sólo cuenta con cifras preliminares. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018Transición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD