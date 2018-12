Habrá evaluaciones trimestrales sobre uso de Presupuesto 2019

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que una vez que se avale el Presupuesto de Egresos 2019, se establecerá una evaluación trimestral para ver su uso.

"Vamos a establecer una mecánica de evaluación trimestral para hacer el seguimiento del presupuesto, del ejercicio del presupuesto, tanto el avance físico como del avance financiero cada tres meses", detalló.

Lo anterior dijo el mandatario federal con la intención de que no hayan subejercicios o se ejerza de manera diferente a como está definido.

"Porque suele pasar, cuando hay un mal gobierno existen subejercicios, es decir, no se ejerce el presupuesto como debe de ser, o no llega a tiempo o no lo ejercen. Hay subejercicios, se acumula al final del año, y empiezan a comprar y a gastar de manera desordenada. Y cuesta mucho el que actúen de esa manera, de esa forma, porque malgastan el presupuesto, todo para terminar el año sin subejercicio", externó.

López Obrador sostuvo que esas prácticas se van a "corregir", por lo que no solo quedará en que ya se aprobó el presupuesto y cada entidad o dependencia lo va a ejercer como quiera, sino que tendrán un sistema de seguimiento, de evaluación del ejercicio del presupuesto.





