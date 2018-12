'Habrá cero corrupción en compra de medicamentos', asegura López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO.







COMENTAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no hay "ninguna compra de medicamentos hasta ahora, ya que se van a licitar las compras de medicamentos" en el primer semestre del año próximo, para que haya "cero corrupción", dado que es un problema grave.

En conferencia, sostuvo que la corrupción en la compra de medicamentos "se termina", y que el próximo viernes 14 de diciembre, se dará a conocer el Plan de Salud del nuevo gobierno.

"No va haber (corrupción), no hay, eso ya se terminó, y pueden decir que no se acaba por decreto, la corrupción se va a terminar porque no se va a permitir a nadie que haga negocios al amparo del poder público, eso se acabó. Me canso ganso", externó.

Este lunes en su columna publicada en El Universal, Carlos Loret de Mola, escribió que en el proceso de licitación y compra de medicamentos contra el VIH, al parecer se pretende beneficiar al laboratorio Stendhal - Maypo, ya que está en juego 2 mil millones de pesos.





AMLO dijo que el plan en Salud se presentará el próximo viernes. (ESPECIAL)

Etiquetas: Gobierno de MéxicoAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD