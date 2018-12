Enfrenta AMLO a Corte por ley de salarios

CIUDAD DE MÉXICO.-

‘NO ES POSIBLE QUE HAYA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HABIENDO TANTA POBREZA, QUE GANEN 600 MIL PESOS AL MES’

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se equivoca al dar entrada a la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición en el Senado, que suspende la aplicación de la Ley de Remuneración, para que ningún funcionario gane más que el Ejecutivo.

"Se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, deberían quitar el retrato de Juárez de la Suprema Corte, porque él decía que el funcionario tendría que aprender a vivir en la justa medianía, para qué lo tienen ahí". A su arribo al aeropuerto de esta capital, dijo que su gobierno será respetuoso de la decisión que tome el máximo tribunal del país y de lo que señala la Constitución. "Vamos a ser respetuosos de la Constitución del artículo 127 que establece que ningún funcionario puede percibir más que lo que obtiene el Presidente, nos vamos a ajustar a eso y creo que va a hacer lo mismo el Poder Legislativo".

Aseguró que si el Poder Judicial resuelve que van a seguir recibiendo "sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales puesto que están dando un mal ejemplo, quienes deberían impartir justicia".

Reiteró que no es posible que haya funcionarios públicos, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales. "Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad, esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta, ni es sensible, ni partidarios de la justicia". López Obrador lamentó que se viole la Constitución.

El mandatario viajó a Chiapas para asistir a la toma de posesión del gobernador Rutilio Escandón y por la tarde dio a conocer su plan de energía en la Presa de Malpaso.

Señaló que gente va a exigir que no haya sueldos exagerados, que no haya abusos, por lo que, dijo, la Corte está a tiempo de recapacitar. Rechazó hacer un llamado a los ministros, porque "ya son mayores de edad" y porque son un Poder independiente que tiene que respetar.





El presidente de la República señaló que los ministros se equivocan y ‘dan mal ejemplo’. (ARCHIVO)

