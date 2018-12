Van tras dirigencia del PAN Coahuila

TORREÓN, COAH.-

El Partido Acción Nacional (PAN) renovará la presidencia del comité directivo estatal en Coahuila, por lo que este

domingo 9 de diciembre se espera que participen en la elección los más de cuatro mil 100 militantes, que podrán ejercer

su voto en los comités municipales en un horario de 10:00 a 16:00 horas.Los panistas tendrán que elegir entre Miguel Ángel Wheelock Aguayo, Jesús de León Tello y Mario Alberto Dávila Delgado. Se estima un 65 por ciento de participación.

‘El partido debe ser reivindicado’

Miguel Ángel Wheelock Aguayo es empresario y tiene 6 años como militante del PAN. Decidió entrar en la competencia por la dirigencia estatal porque considera que se deben cambiar algunas situaciones en el partido y dar certidumbre a todos los miembros, respetar la dignidad de la persona y que la militancia decida quienes serán los candidatos y quienes van a gobernar, a fin de dar oportunidades.

"Cosas que hoy en el partido no están pasando, el partido debe ser revindicado a sus miembros, no a un grupo, debe ser para todos, un PAN para todos, no para un solo grupo", comentó.

Señaló que tanto en el PAN estatal como en el nacional se requiere que se pongan las reglas claras y se respeten los acuerdos, que se respete a la militancia y no se pisen sus derechos, pues indicó que todos tienen los mismos derechos de ser electos, de votar, de decidir y de acordar.

"Mi compromiso es: no más alianzas con ningún partido, vamos solos a donde nos de, recuperando nuestros espacios en los Cabildos de los municipios donde gobernamos y en el Congreso, solamente candidatos que sean miembros activos de Acción Nacional, abrir la militancia para que entre agua nueva y fresca, ciudadanos y jóvenes comprometidos con las acciones y valores del PAN, y un tubo de descarga para todos los que no están cumpliendo los valores, los que buscan sus intereses personales o los que no están cumpliendo ya en el partido, que se desagüe esta agua que tenemos estancada desde hace ya cinco años", expresó.

Wheelock dijo que el PAN debe recuperar la calle con una congruencia con los ciudadanos, pero que se tiene que vivir primero dentro del partido.

"El PAN está secuestrado por algunas figuras, algunos prominentes exalcaldes laguneros y otro grupo de alcaldes que quieren reunirse para hacer otro grupo para tratar de controlar el partido, yo quiero un partido para todos, mi esfuerzo es luchar por hacer un partido para todos, para que todos sean tomados en cuenta", expresó.

Consideró que la mayoría del padrón busca un cambio en el partido, a fin de que se respeten sus derechos. Señaló que la gran diferencia de su persona con sus compañeros en la contienda estatal es que se ha pronunciado por terminar con las alianzas con otros partidos políticos en las elecciones, para que solamente se postule a panistas, algo en lo que sus adversarios no se comprometen.

"Les pido el voto a todos los miembros de Acción Nacional, que voten por este cambio que todos deseamos, este no es mi sueño, yo no busco oportunidades, yo busco que ustedes realicen su sueño y que busquen las oportunidades, porque para eso participan en el PAN, el cambio es de ustedes y esto es una plataforma para ustedes, para que puedan ser gobierno en cualquier área que quieran ocupar", dijo.

‘Se requiere una dirigencia cercana’

Jesús de León Tello es abogado y ha militado en el PAN durante 23 años. Se ha desempeñado como diputado local, diputado federal, consejero municipal y estatal del partido, funcionario del gobierno federal, presidente del comité municipal en Torreón. Busca ser dirigente estatal porque considera que el PAN atraviesa por un momento difícil y que es importante que los militantes que guardan cariño al partido participen y den un poco de lo mucho que han recibido en este tiempo.

"Hoy requiere el partido una dirigencia cercana a los militantes, pero también cercana a la sociedad, tenemos que trabajar mucho de la mano de la sociedad civil y creo que una de las formas de recuperar la confianza de los electores es volver a enarbolar esas causas ciudadanas, por parte de nuestro partido, que sean nuestras propias banderas, y que las podamos traducir en propuestas concretas en los Congresos local y federal", manifestó.

Consideró que se requiere de una verdadera oposición en el estado, pues indicó que el primer año del gobierno priista simplemente ha sido servir de "tapadera" de las irregularidades de la anterior administración y que no se va a hacer más, de modo que el PAN debe fortalecerse y acompañar a los alcaldes, que serán 15 municipios, con el 45 por ciento de la población coahuilense.

Señaló que el PAN está en crisis tras el proceso electoral por el desanimo de una parte de la militancia y otros que no han podido ingresar. Dijo que las personas que están indecisos sobre su permanencia en el partido deben retirarse para que la gente que quiere trabajar pueda hacerlo.

De León dijo que la versión de que el PAN está "secuestrado" es una leyenda urbana, pues indicó que en el partido hay democracia y todos definen el rumbo que quieren. Aseguró que su carrera la debe al PAN y no a una persona, por lo que ha buscado el apoyo de todos los liderazgos, pues indicó que todos tienen algo que aportar al partido.

"El partido no está secuestrado, imagínate que una persona tuviera la capacidad para manipular a más de 4 mil militantes, no es el caso, el PAN es un partido libre que decide y define lo que es mejor para el país, para nuestro municipio, y a través de los consejos y comités se toman decisiones que competen a cada espacio de desarrollo", comentó, "yo quiero ser un presidente incluyente, quiero sumar a todos los liderazgos y tener una cercanía permanente con todos los militantes del partido".

Aseguró que, de ser electo, será un dirigente aguerrido, que fortalezca la oposición, pero también buscará fomentar la capacitación de la militancia para que los funcionarios electos o en funciones, así como quien aspire a algún cargo público, cuenten con la preparación técnica y en los principios y valores de Acción Nacional.

‘Se deben apoyar causas de la gente’

Mario Alberto Dávila Delgado es médico pediatra y tiene 20 años militando en el PAN. Ha ocupado cargos como presidente de comité municipal, secretario general del partido, consejero estatal y nacional, diputado local, alcalde y diputado federal, evaluado como el cuarto mejor legislador mexicano en 2015, por académicos de Harvard.

Quiere ser dirigente estatal del PAN porque considera que debe haber mejorías al interior del partido para que sea más abierto, transparente, libre, que los militantes tomen las decisiones, abrir los espacios por los jóvenes, no dejarse manejar por una persona o un grupo de poder, volver a los orígenes de Acción Nacional. Además, que exista un mayor acercamiento con los ciudadanos, retomar sus problemas, ser un partido de gobierno y apoyar las causas de la gente, pero también ser partido de oposición cuando deba serlo.

"Creo que el PAN se ha alejado de ellos y por eso los ciudadanos nos han dado la espalda", comentó, esto en relación a los resultados obtenidos en la última elección federal. Señaló que hay militantes que han presentado sus renuncias al partido porque se les han cerrado los espacios debido a que existen personajes que así lo determinan, olvidando el tema de la democracia interior.

"Hemos ido a temas que el PAN rechazaba, como el dedazo, todos esos factores han influido para que algunas personas se vayan del partido y es en todos los municipios, nosotros tenemos que hacer lo suficiente para que el partido sea atractivo para los que están adentro y también para los ciudadanos que quieren ingresar y participar políticamente con nosotros", expresó.

Dávila señaló que hay militancia que acusa a Guillermo Anaya y su grupo de tener "secuestrado" el partido, pero indicó que la respuesta se dará este domingo, en rechazo a esa condición.

"Yo ofrezco mi capacidad, mi experiencia, mis resultados, he tenido triunfos electorales que los otros candidatos no han tenido", expuso, "he sido bien evaluado en mis cargos de elección popular y ofrezco mi convicción a Acción Nacional, principalmente mis conocimientos, mi capacidad, mi experiencia, mi valentía, porque me ha tocado denunciar actos de corrupción en el estado, el tema de la deuda me tocó iniciarlo".

Dávila dijo que será un facilitador de acuerdos, de unidad, de trabajo, de apoyar a todos los alcaldes, regidores, síndicos, dar capacitación, abrir el partido y hacerlo atractivo para que más gente se sume a Acción Nacional.

"Yo espero que los militantes me apoyen este 9 de diciembre, que me den su voto para poder dirigir al PAN en Coahuila y sentar las bases para que sigamos ganando municipios como Torreón, como Monclova, en algunos acuerdos como San Pedro, Allende, Sabinas, Rosita, para que sigamos ganando municipios, el Congreso y la próxima elección a la gubernatura", dijo, "te lo digo como ganador de elecciones, los demás candidatos han perdido más que ganar".





