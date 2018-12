México se acercará a otras regiones del mundo: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.-

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en proceso de ratificación, aseguró que México buscará tener una política responsable y más activa en el exterior, manejando nuevas ideas, iniciativas y acercamientos con otras regiones del mundo de las que quizá no se ha estado tan cerca.

Entrevistado en Palacio Nacional antes de acudir al Senado para atender el proceso de su ratificación, expuso que aunque Norteamérica es una prioridad para México hay otras regiones, empezando por América Latina.

“Va a haber una política responsable, una política más activa, diría yo, en el exterior. Vamos a tratar de manejar nuevas ideas, nuevas iniciativas, acercamientos con otras regiones del mundo que quizá no hemos estado tan cerca; sé que Norteamérica es una gran prioridad para México pero hay otras regiones, empezando por América Latina”, dijo.

“Siempre pensamos que la participación de México en el exterior, cuando participa, ahí donde haya conflictos o diferencias, sea solamente para la solución pacífica, cuando nosotros podamos contribuir para ello habrá interés de hacerlo, si no, no, porque no nos consideramos un país que deba estar evaluando a todos los demás”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la comunicación que el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé establecer con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el plan para el desarrollo en Centroamérica, señaló que aún no se tiene fecha pero se avanza.

Ebrard añadió que asistirá a la reunión de la Organización de las Naciones Unidas en Marruecos donde se presentará el pacto mundial sobre migración y México es un participante muy importante, además de que estarán atentos de Estados Unidos, Canadá y otros países, como España a quien le interesa participar.

Consideró que su eventual ratificación en Senado de la República como canciller es una gran responsabilidad.

“Me compromete con todas las formaciones políticas que están representadas, con todo el pueblo, desde luego que tendré que hacer el mayor de mis esfuerzos, es el honor más grande que he tenido en mi vida, y voy a cumplir al límite de todas mis capacidades y esfuerzo para defender los intereses de México”, aseguró.





