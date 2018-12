Miles dan un emotivo último adiós a Bush

WASHINGTON, EU

George W. Bush agredeció a su padre por 'lo que significa ser un presidente'

El expresidente de EU, George W. Bush (2001-2009) resaltó el carácter optimista y afable de su difunto padre, y destacó que lo que más le gustaba era reirse, "sobre todo de sí mismo".

Durante su elogio fúnebre, Bush hijo, como es conocido popularmente, recordó las últimas palabras de su progenitor: "El viernes pasado cuando me dijeron que le quedaban minutos de vida, le telefoneé y él mismo contestó la llamada. Le dije, 'papá, te quiero'. Sus últimas palabras en este mundo fueron: 'yo también los quiero".

En un discurso marcado por la emoción, que a veces pareció que le llevaría al llanto, George W. Bush resaltó el carácter afable de su padre, e hizo referencia al servicio que prestó a la nación como presidente del país, un cargo que, afirmó, ejerció como "un caballero" y "con dignidad y honor".

"Me enseñó lo que significa ser un presidente", afirmó.

Ante la presencia de numerosos mandatarios y expresidentes, Bush hijo definió a su padre como un "patriota" que creía que el servicio público debía ser ejercido con "honestidad" y visto como una "necesidad", una persona que quiso dejar un mundo mejor pero que supo sobrellevar sus limitaciones.

"En la victoria, compartía el mérito. Cuando perdía, cargaba con la culpa. Aceptaba que el fracaso es parte de una vida plena", dijo Bush en un aparente guiño a la derrota sufrida por su padre en las elecciones de 1992, que le impidió ejercer un segundo mandato.

Bush también tuvo tiempo para bromear sobre los años que pasó su progenitor alejado de la primera línea política y consideró que había logrado alcanzar uno de sus objetivos: "Morir joven, tan tarde como sea posible".

Entre las diversas anécdotas a las que hizo alusión, consiguió arrancar una sonrisa de los asistentes cuando narró la alegría que se llevó su padre cuando, ya con 90 años cumplidos, un amigo suyo logró "colar" una botella de vodka cuando fue a visitarle al hospital.

"Valoraba más el carácter que el pedigrí y buscaba el bien en los demás; y generalmente lo encontraba. Para nosotros, era el punto más brillante entre mil", concluyó, parafraseando a su padre.

George Herbert Walker Bush, el presidente número 41 de Estados Unidos, fue recordado ayer como un caballero de la política y un modelo de trato personal digno y respetuoso por líderes mundiales y por políticos de todos los colores, quienes le rindieron un homenaje póstumo.

El funeral de Estado, que fue concebido hasta el más último detalle por el guía de la dinastía Bush, atrajo a Washington a la canciller alemana Angela Merkel, al ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, al presidente estadunidense Donald Trump y a los exmandatarios Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, y a George W. Bush, entre cientos de personalidades.

Su féretro, envuelto con la bandera de Estados Unidos, recorrió el trayecto entre el edificio de mármol blanco del Capitolio hasta la Catedral Nacional, ante la mirada de miles de personas que desafiaron las bajas temperaturas para darle el último adiós a lo largo de la histórica avenida Pensilvania.

Una larga valla despidió con un adiós de mano al expresidente republicano, quien falleció el viernes pasado, conforme la limusina fúnebre encabezaba una caravana de decenas de vehículos y patrullas. Entre la multitud pocos miembros de las minorías, con la excepción de algunos afroamericanos.

"Venimos a honrarlo porque fue un gran hombre, aunque en mi caso soy demócrata", dijo a Notimex un residente afroamericano de Washington, Mike McKay.

"Si lo comparamos con nuestro actual presidente es como el día y la noche. Nuestro expresidente honró su cargo con distinción", expresó.

"Estés o no de acuerdo con el expresidente en sus políticas y definitivamente no he estado 100 por ciento de acuerdo con todos los presidentes, actuó de buena fe y tengo un tremendo respeto por él", comentó su amigo afroamericano, Jesse Price.

El féretro llegó a la Catedral Metropolitana de Washington para la realización de una misa de cuerpo presente donde era esperado por familiares, amigos y por cientos de personalidades invitadas.

Trump no saluda a Hillary

Ayer Donald Trump:

=> Y su antecesor, Barack Obama, se dieron hoy la mano al comienzo del funeral del exmandatario estadounidense George H. W. Bush.

=> Pero no hubo ninguna interacción entre el jefe de Estado y su rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton.

=> El saludo entre Trump y Obama fue la primera interacción conocida entre ambos desde el traspaso de poder el 20 de enero de 2017.

=> Ni la exsecretaria de Estado ni su esposo se giraron cuando Trump y su esposa tomaron sus asientos, y no hubo saludo entre las dos parejas.

Honores. En la Catedral Nacional de Washington, cientos se despidieron de George H. W. Bush.

