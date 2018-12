Feminicidios no acabarán por decreto: Fraustro Siller

SALTILLO

Aceptó que es necesario conocer las causas que dan origen a crímenes contra las mujeres

Ante el registro de seis feminicidios en los últimos meses, el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, indicó que las muertes no acabarán por decreto.

El secretario dijo que en Coahuila no se emitió la alerta de género, ya que se cumplieron con las peticiones para combatir la violencia, pero aceptó que es necesario conocer las causas que dan origen a los homicidios contra mujeres para acabar con el problema.

"Fueron 10 puntos (los que se pidieron implementar), en específico fueron acciones de infraestructura física, así como incorporar más personal y programas. Eso fue el cumplimiento de esos 10 puntos que hizo que ya no se declarará esa alerta", dijo Fraustro Siller.

En el último mes y medio seis mujeres han muerto de forma violenta en Coahuila.

"A ver, no vamos a terminar con los homicidios o situaciones así con decreto. O sea, éstas son situaciones que son políticas y lleva tiempo. Pero, bueno, ellos juzgan en base a los datos. No podemos bajar la guardia y pensar que porque ya no la tenemos no vamos a seguir igual. Vamos a seguir con más intensidad", dijo.

José María Fraustro Siller dijo que es importante saber qué provocó estos homicidios. Comentó que el fiscal tiene una eficiencia del 68 % .

