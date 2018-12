Dos de cada diez estudiantes en escuelas sin servicios básicos

CIUDAD DE MÉXICO

En México, dos de cada 10 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no cuentan con servicios básicos en sus escuelas, como electricidad, agua, drenaje, sanitarios y bebederos, mientras que alrededor de 16% de ellos no tienen mobiliario básico para tomar clases, como pizarrones, pupitres o mesabancos.

De acuerdo con el "Estudio diagnóstico del derecho a la educación 2018" que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de las 226 mil 188 escuelas que reportó la Secretaría de Educación Pública 2.2% no cuentan con suministro de agua de ninguna fuente y 47% no tiene abastecimiento mediante la red pública, mientras que 67% carecen de drenaje. En tres de cada 10 escuelas no hay baños ni luz eléctrica y 80% de ellas no cuentan con bebederos.

"Una quinta parte de los alumnos que asisten a educación básica enfrentan problemas de disponibilidad de infraestructura al no contar con servicios básicos en sus escuelas y una sexta parte no tiene mobiliario básico. En el caso de educación media superior, 28% de los planteles no cuentan con agua todos los días, 2% no tiene energía eléctrica y a 69% le faltan muebles en al menos una de las aulas", indicó la instancia.

También existen brechas en el acceso a los servicios de educación; por ejemplo: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz presentan los menores niveles de acceso a la educación.

