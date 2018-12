Anuncia controversia por 'superdelegados'

MORELIA, MICH

Para el gobernador de Michoacán la designación de esa figura no es un tema menor

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de controversia constitucional por la designación de la figura de "superdelegados" federales.

"De no hacerlo [interponer la controversia constitucional], estaría incurriendo en una grave omisión al pacto federal", señaló.

Explicó que "no puede haber una autoridad paralela en los gobiernos estatales, cuando hay un gobernador que fue electo y legitimado, y con esa figura ['súperdelegado'] invadir competencias y facultades, porque lo que se está haciendo es instalar una autoridad paralela".

Para Aureoles, la designación de esa figura no es un tema menor, ya que pone a prueba a las instituciones ante una ruta y acciones legales, así como actos que ponen en riesgo la soberanía del Estado y la vida de la República federada.

"No volveré a convocar a ninguna sesión de seguridad como la de ayer [domingo]. Se hizo por cortesía y plena disposición a colaborar con el gobierno de la República, pero no volveré a convocar a una sesión de esta naturaleza, porque no hay facultades", advirtió Aureoles Conejo.

Señaló que una vez que revisó lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las figura del "superdelegado" habla de atribuciones sólo en los programas de desarrollo: "Sin embargo, los señores se han atrevido a girar sendos oficios en los que están convocando a los fiscales, cuerpos de seguridad y comandantes no sólo en el ámbito estatal, sino también regional".

Adelantó que cuando alguien designa a una persona que no tiene el perfil, se hace acreedor a una pena de hasta ocho años de cárcel.

En tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que hará buen equipo con el delegado estatal de Programas de Desarrollo Social del gobierno federal, Mauricio Hernández Núñez. "La verdad estamos trabajando muy bien, yo lo felicito porque ha tenido una gran disposición y yo creo que vamos a hacer un buen equipo con él", dijo el mandatario panista.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, reconoció la figura del delegado de Programas Sociales federal, Aldo Ruiz Sánchez, a quien le planteó su disposición para trabajar de forma coordinada. Orozco Sandoval informó que el miércoles estaría participando en la instalación del Consejo del Grupo de Coordinación de Seguridad, luego de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el Presidente de México.

Después de su primera reunión con el "superdelegado", en Palacio de Gobierno, el mandatario dijo que reconoce "la figura institucional que tiene Aldo, a quien le mostró la voluntad de trabajar en coordinación con él en las facultades que le vaya brindando la ley".





Posición. El gobernador Silvano Aureoles presentará su controversia en la Suprema Corte.

