Denuncian a religioso por presuntos abusos

"La escuela me dio la espalda, y les pregunto ¿Dónde quedó esa fraternidad de la que tanto hablan? Necesito tener justicia, tengo impotencia de que el hermano esté como si nada; pueda hacer y deshacer, porque sabe que no va a pasar nada" dijo Sofía, presunta víctima de violación, a manos del hermano lasallista Alejandro "G" de aproximadamente 46 años de edad.

A un mes de que Sofía de 21 años de edad y su madre Lourdes, se presentaran en la Vicefiscalía región Laguna, para denunciar el abuso sexual que sufrió la joven en el año 2016, durante su voluntariado en el municipio de El Salto, Durango; hasta la fecha no hay detenido y la carpeta de investigación con número 6746/18, justo la mañana de ayer lunes que el caso salió a la luz, llegó a manos de la Fiscal de Durango, Ruth Medina.

"Tenemos 31 días esperando justicia de las autoridades, pero vemos que no avanzan; es terrible la angustia y agobiante ver que las autoridades no hacen nada. Veo a mi hija sufrir por lo que ocurrió, tener que medicarla para que no caiga en depresión y estar supervisándola las 24 horas, no es fácil sobrellevarlo" comentó Lourdes, madre de la joven víctima.

Todo ocurrió cuando Sofía concluyó sus estudios de preparatoria en un colegio localizado sobre la calle Héroes de Nacozari, de la colonia Bellavista de Gómez Palacio, y durante los meses de julio a diciembre del año 2016, realizó su voluntariado en El Salto; donde fungía como titular del cuidado de las menores asistentes dos hermanos lasallistas, entre ellos Alejandro.

Al conocer el temor de la joven a la oscuridad, Alejandro, con la promesa de ayudarla, sacaba a Sofía de su dormitorio, alrededor de las 11:00 de la noche y la llevaba hasta unas habitaciones solitarias del propio edificio, donde le pedía que se quitara prendas de vestir para tocarla, además, la joven víctima recuerda, que en alguna ocasión, bajo el argumento de ayudarla, colocó ungüento en algunas ampollas que le salieron en la piel pero también tocaba sus partes intimas, incluso llego a subirse en ella y a ordenarle que saltara de cama en cama por la habitación, desnuda y con los ojos tapados.

"Yo sabía que no estaba bien lo que pasaba, me sentía muy mal, pero no podía hacer nada, no tenía mi celular a la mano, estaba incomunicada, y si me negaba a hacer lo que el me pedía, se enojaba mucho y me gritaba, además que me daba el doble de trabajo que a mis otras compañeras", narra angustiada Sofía.

Al concluir el año de voluntariado, Sofía pensó que el martirio había terminado, sin embargo el hermano comenzó a mandarle mensajes, y luego de que lo bloqueó en whatsapp, Alejandro buscó a la madre de Sofía, argumentando que estaba preocupado por ella; en ese momento la madre de la joven, por medio de una carta, se enteró de la verdad y denunció el caso a los directivos del colegio.

"Cuando acudimos al colegio nos dijeron que ninguna joven tenía el mismo problema, sin embargo me aseguraron que cambiarían al hermano para darle ayuda psicológica, al que trasladaron en julio de este año 2018 a Monterrey, donde actualmente está", comentó la madre de Sofía.

Por su parte Sofía comenzó con terapias, y fue la propia psiquiatra quien informó a los padres que había secuelas en ella como víctima de violación, lo que motivó a la familia a interponer la denuncia ante las autoridades, el pasado sábado 8 de octubre de este 2018.

Al respecto,el titular de la Vicefiscalía Daniel Rocha, que se encontraba en una reunión con la Fiscal, dijo que sí recibieron la denuncia y que el tema ya se encontraba en manos del Minsterio Público correspondiente, versión que fue confirmada por la Fiscal en una entrevista que otorgó a los medios en la capital del estado.

Fuentes consultadas del Instituto Francés de la Laguna, señalaron que por el momento no hay comentarios que vertir respecto a la denuncia realizada por la exalumna de la institución, por lo que hasta el momento, no sé fijó una postura sobre el caso de presunto abuso.

Hoy, Sofía cuenta con una pagina de facebook, llamada No es tu culpa, donde mantiene constante comunicación con jóvenes, que al igual que ella sufrieron alguna violación o abuso sexual.







