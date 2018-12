Se deslinda tesorero de la OCV Monclova

MONCLOVA, COAH.-

A través de una carta dirigida a los socios de la promotora turística de Monclova conocida como Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), el tesorero del organismo, Jorge Kalionchiz de la Fuente, se deslindó del estado de la tesorería, pues más del 90 por ciento de los cheques girados fueron emitidos sin su firma, no le han proporcionado informes financieros ni justificaciones de gastos.

La promotora es presidida por el hotelero Luis González Arocha. Jorge Kalionchiz, también de la industria hotelera, indicó que la OCV no está operando conforme a los estatutos ni a los reglamentos. Las oficinas de convenciones son fondeadas con recursos públicos procedentes del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), lo que obliga a transparentar más su manejo.

En su carta, Kalionchiz explica que se no están enviando reportes contables y demás al administrativo de la secretaría de turismo en tiempo, no se respetó el fondo de reserva establecido de 600 mil pesos, no hay informes financieros ni desglose de pagos y comprobantes por 170 mil pesos otorgados al presidente de la oficina, González Arocha, para el evento del Festival de Globos de 2014.

Jorge Kalionchiz, tesorero de la OCV Monclova se deslindó de lo que esté pasando en la tesorería. (EL SIGLO COAHUILA)

