Firman decreto para Comisión de la Verdad en Caso Ayotzinapa

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La mañana de este lunes, autoridades del nuevo gobierno federal, firman un decreto para investigar y conocer la verdad en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

A las 10:00 horas, ante familiares de los normalistas desaparecidos, López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezan la firma que crea una Comisión de la Verdad con el compromiso de investigar los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y esclarecer lo sucedido, así como que los responsables respondan a la justicia.

La comisión deberá instalarse en una plazo no mayor a los 30 días hábiles y estará formado por familiares de los jóvenes, representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, y técnicos que integren un equipo de trabajo autónomo, detalló el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Al firmar el decreto, los asistentes realizar un pase de lista de los 43 estudiantes desaparecidos.

"Le pedimos que nos saque de este basurero en que nos dejó Peña Nieto, gánese nuestra confianza", expresó la madre de uno de los jóvenes y le reconoció ser un ejemplo de perseverancia.

En su intervención, López Obrador dijo que "Iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. Nos hemos propuesto y ese es el compromiso, acabar con la corrupción y la impunidad en el país".

AMLO hizo referencia al comentario de la madre de uno de los jóvenes que lo señaló como un ejemplo de perseverancia y dijo: "Han sido muchos años de lucha y lo que más me llena de orgullo mantuve mis principios, mis ideales, no dejé trozos de dignidad en el camino. No tuve que traicionar para llegar a donde estoy. Por eso tengan confianza, no le debo nada a ningún grupo de interés creado, sólo tengo un amo que es el pueblo de México".

"Que se llegue a la verdad y que haya justicia... el llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece", manifestó.

"Vamos a estar pendientes, no nos vamos a lavar las manos", aseguró.

Esta mañana firman decreto para investigar el caso Ayotzinapa. (ESPECIAL)

Etiquetas: AMLOCaso Ayotzinapa

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD