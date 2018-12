Red exige justicia para fotoperiodista asesinada

OAXACA DE JUÁREZ, OAX

A seis meses de los homicidios de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y dos personas más, unos 200 organismos civiles del país e igual número de particulares demandan a las autoridades de procuración y administración de justicia de Oaxaca alto a la impunidad y esclarecimiento del crimen ocurrido en el municipio de Juchitán.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió mediante un pronunciamiento garantías de seguridad para la periodista Soledad Jarquín, madre de la comunicadora asesinada, y su familia.

"Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y respaldamos la incansable lucha que su madre, la periodista y defensora de los derechos de las mujeres Soledad Jarquín Edgar, ha emprendido para que el crimen sea esclarecido y castigado", señalan.

"Sin embargo, como es común en México, el asesinato de la joven de apenas 27 años de edad, continúa impune. El proceso judicial no ha avanzado. El juez de control de Juchitán resolvió no vincular a proceso a una persona que fue detenida y un segundo presunto implicado en los hechos aún no ha sido detenido", detallan.





Sin castigo. El asesinato de la joven fotoperiodista de apenas 27 años de edad, continúa impune.

