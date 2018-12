Aseguran en Sinaloa pistola con imagen de 'El Chavo del 8'

CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO.







COMENTAR

Después de una persecución y enfrentamiento a tiros sobre el fraccionamiento Valle Alto, agentes de la Policía Estatal Preventiva lograron la detención de dos ciudadanos estadounidenses. A los presuntos delincuentes se les aseguraron cuatro armas, entre ellas una pistola con cachas con la figura animada de "El Chavo del Ocho".

El arma, en cuyas cachas tiene impresa la figura del personaje que hiciera famoso Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", tiene inscrita en letras doradas, las leyendas "se me chispoteo" y "es que no me tienen paciencia", frases características del personaje.

El hecho, lejos de ser cómico, involucra a dos probables delincuentes de nacionalidad extranjera, que pusieron en alerta a mandos policiales que se vieron envueltos, dos veces, en fuego cruzado sobre la carretera y por calles del fraccionamiento Valle Alto.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que durante un recorrido de vigilancia, la Policía Estatal Preventiva detectó sobre la carretera Culiacán-Culiacancito, a la altura del fraccionamiento Valle Alto, una camioneta Tacoma que se desplazaba a gran velocidad por lo que le dieron seguimiento.

No obstante, al percatarse de la presencia de los agentes, los implicados aumentaron la velocidad del vehículo y comenzaron un tiroteo. Los elementos de seguridad repelieron la agresión y comenzó la persecución por calles de la sindicatura de Culiacancito.

Los agentes perdieron rastro del vehículo por lo que iniciaron una intensa búsqueda en la zona. Sin embargo, durante el operativo fueron atacados, nuevamente, desde otra unidad por los mismos sujetos lo que inició otro tiroteo.

Finalmente, tras lograr someter a los ocupantes del vehículo, les aseguraron cuatro armas de fuego -dos de ellas rifles automáticos-, cargadores, cartuchos y el automóvil en que viajaban.

Los detenidos se identificaron como Kevin "N", de 25 años de edad y Hernán "N" de 27. Ambos portaban documentación que los acredita como ciudadanos de los Estados Unidos, por lo que se dio inició a las primeras investigaciones para validar sus identidades y nacionalidad.

Según la información dada a conocer, uno de los extranjeros resultó herido durante la persecución por lo que tuvo que ser trasladado, bajo un fuerte operativo de seguridad a un hospital.





El arma tiene en sus cachas la figura del personaje de "El Chavo del 8". (TWITTER)

Etiquetas: Chespiritoinseguridad sinaloaCHAVO DEL 8

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD