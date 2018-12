May ejerce presión por Brexit tras renuncia de ministro

LONDRES, RU

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, se dijo ayer determinada a obtener el apoyo de los legisladores para el acuerdo de Brexit, luego que un ministro que abandonó su gobierno advirtió que el acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas negociado por May dejaría al país en condición de inferioridad y en desventaja para futuras negociaciones con la Unión Europea.

El exministro de Universidades y Ciencia, Sam Gyimah, comparó el documento negociado por May con un partido de fútbol en que el equipo contrario "es también el árbitro y el que establece las reglas".

May trata de convencer a los legisladores británicos para que respalden el acuerdo de Brexit cuando éste sea sometido a votación por el Parlamento el próximo 11 de diciembre.

Ella y los líderes de la UE afirman que rechazar los términos del divorcio, que fueron aprobados por la UE el pasado fin de semana, dejaría al Reino Unido enfrentándose el 29 de marzo a un Brexit "sin acuerdo" que sería desordenado y económicamente perjudicial.

No obstante, muchos legisladores británicos de ambos lados del debate sobre el Brexit se oponen al acuerdo: los "Brexiteers" (quienes respaldan el Brexit) porque mantiene a Gran Bretaña estrechamente vinculada a la UE, y los políticos a favor de la UE porque erige barreras entre el Reino Unido y su mayor socio comercial.

May, que se encuentra en una cumbre del G20 en Buenos Aires, indicó que el mensaje que recibe de otros líderes mundiales era la importancia de "certidumbre" sobre el camino del Brexit.

La primera ministra británica comentó en una conferencia de prensa que "el aprobar este acuerdo... nos llevará a la certidumbre para el futuro, y el no lograr el acuerdo sólo nos llevará a la incertidumbre".

El pacto incluye los términos legalmente vinculantes de la salida de Gran Bretaña del bloque y una ambiciosa, aunque vaga, declaración sobre las relaciones futuras entre las dos partes.

Gyimah, que apoyó la permanencia de Gran Bretaña en la UE durante el referéndum británico de 2016, señaló que el acuerdo era "un acuerdo solo de nombre".

"Tenemos una lista de aspiraciones que queremos negociar con la UE (después) de que hemos perdido nuestra voz, nuestro veto y nuestro voto", declaró el exministro a Sky News.

Gyimah es el séptimo miembro del gobierno conservador de May que renuncia por el acuerdo del Brexit. Su dimisión se produjo después de que May dijera que Gran Bretaña estaba abandonando sus esfuerzos para mantener el pleno acceso al sistema de navegación por satélite Galileo de la UE después del Brexit.

Gran Bretaña ha sido uno de los principales actores en el desarrollo del sistema, pero la UE afirma que solo los estados miembros pueden trabajar en el desarrollo de las partes cifradas de alta seguridad de Galileo para su uso por parte de los sectores militar y de infraestructuras críticas.

May agregó que, dada la decisión de la UE "de impedir que el Reino Unido se involucre plenamente en el desarrollo de todos los aspectos de Galileo, es adecuado que encontremos alternativas". Detalló que Gran Bretaña es capaz de desarrollar su propio sistema de navegación satelital, a un costo estimado de miles de millones de dólares.

Pero de acuerdo con Gyimah, "lo que ha ocurrido con Galileo es una muestra de las brutales negociaciones por las que pasaremos y que debilitarán nuestro interés nacional, nos harán más pobres y menos seguros".

May ha reconocido que el acuerdo de Brexit no es perfecto, pero asegura que ofrece a los votantes la decisión de salir de la Unión Europea mientras mantiene lazos cercanos con el bloque, un crucial socio comercial y aliado.

Ayer, May recibió el voto de confianza del primer ministro japonés Shinzo Abe, quien elogió el "liderato" de la mandataria británica para sellar el acuerdo de Brexit. Durante un discurso durante la cumbre de G20, Abe exhortó a May "a evitar que no se llegue a un acuerdo, al igual que garantizar transparencia, predictibilidad y estabilidad legal en el proceso de Brexit".





Previsión. Theresa May destacó que el "Brexit" le permitirá al Reino Unido volver a tener una política comercial propia.

