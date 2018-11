Moisés es un 'chivo expiatorio', no fue policía ni es secuestrador: abogado

MONCLOVA, COAH.-

MONCLOVA, COAH







COMENTAR

La detención y procesamiento de Moisés (N) es toda una mentira armada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para cerrar el caso del secuestro de René Miller Domínguez, denunció el abogado del imputado, doctor César García Diosdado, quien dijo que su representado es un chivo expiatorio: no fue GATE, no posee armas, no tiene un uniforme táctico, y ni siquiera estuvo cerca del secuestro o del secuestrado.

El jurisconsulto explicó que la Fiscalía arrestó a Moisés para mostrar a la opinión pública que la dependencia es rápida para resolver un delito de alto impacto, cuando en realidad todo fue montado, porque el acusado es inocente.

El jurisconsulto explicó que la Fiscalía arrestó a Moisés para mostrar a la opinión pública que la dependencia es rápida para resolver un delito de alto impacto, cuando en realidad todo fue montado, porque el acusado es inocente. (ESPECIAL)

Etiquetas: detenidos

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- MD