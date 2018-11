Gobernadores terminan período y dejan 65 nuevas notarías

CIUDAD DE MÉXICO

En cinco de los ocho gobiernos que llegaron a su fin este 2018 se otorgaron o están en proceso de otorgamiento al menos 65 fiats notariales, previo a la transición estatal. Como si fuera una herencia de los gobernadores salientes, los beneficiados con la titularidad de una notaría pública son, en parte, personajes cercanos a quienes los mandatarios.

En un mapeo hecho por EL UNIVERSAL, se detectó que los gobernadores salientes de Chiapas, Jalisco, Puebla, Tabasco y Morelos dieron luz verde a la entrega de nuevas patentes o fiats —la autorización para ejercer como notario—, o bien, la creación de nuevas notarías públicas con su respectivo titular.

De acuerdo con el mapeo, Chiapas es la entidad donde más nuevos notarios se nombraron, fueron 38. Después siguen Jalisco, con 16; Puebla, con cinco; Tabasco, con cuatro, y Morelos, con dos.

En tanto, en Aguascalientes, Yucatán y Veracruz, donde también hubo o habrá transición, no se entregaron nuevos permisos ni se abrieron notarías. "Aquí tenemos 100 notarios y no hacen falta más", señaló Beatriz Nájera López, presidenta del Colegio de Notarios yucateco.

Fiats para todos. En Chiapas, donde el próximo 8 de diciembre el gobernador Manuel Velasco Coello dejará el cargo, entre octubre y noviembre se entregaron un total de 38 nuevas fiats, de éstos 28 corresponden a oficinas de reciente creación, cuyo establecimiento se justificó —según el gobierno estatal— por el aumento de población en los últimos seis años.

De acuerdo con información proporcionada por el Colegio Nacional del Notariado, las leyes locales determinan el procedimiento para la creación de nuevas notarías, pero esto va en función del crecimiento poblacional o la demanda de usuarios.

Entre los beneficiados con estas patentes destacaron funcionarios y profesionistas ligados al gobierno de Velasco, algunos controversiales, por ejemplo, Roberto Rubio Montejo, diputado federal con licencia, señalado por llegar al cargo tras usurpar una candidatura indígena; otra beneficiada es Gabriela de Jesús Zenteno Mayorga, concejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En tanto, en Jalisco, el aún gobernador Aristóteles Sandoval Díaz planeó asignar —en dos procesos separados— 45 fiats que estaban vacantes; sin embargo, tras presiones ciudadanas, el segundo proceso se suspendió y sólo se entregaron 16.

En julio pasado, el mandatario priísta hizo entrega de esas patentes. Entre los beneficiarios hubo parientes, ex funcionarios, ex diputados e hijos de políticos, como Fernando Guzmán, ex secretario general de Gobierno, y Luis Gerardo Sandoval Fernández, primo del gobernador.

Ese mismo mes, Sandoval Díaz publicó una segunda declaratoria de notarías vacantes para asignar otras 29 fiats; sin embargo, esto generó molestia y a mediados de septiembre —mientras se desataba un escándalo por el llamado tráiler de la muerte— el mandatario renunció a repartir más notarías. Ahora el proceso le corresponderá al gobernador electo Enrique Alfaro.

Entregas polémicas. En Puebla, donde en unos días dejará el cargo el panista José Antonio Gali Fayad, el gobierno estatal emitió una convocatoria para la asignación de cinco nuevas patentes.

Pese a las peticiones de los nuevos diputados locales que exhortaron al mandatario a frenar la entrega discrecional de notarías, e incluso aprobaron una reforma a la Ley del Notariado, el proceso no se ha detenido.

El contralor estatal Rodolfo Sánchez; el subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Gustavo Huerta, y el titular de la Fiscalía de Secuestros, Fernando Rosales, presentaron un examen para concursar por una fiat.

En Tabasco, el pasado 19 de noviembre el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó cuatro notarías públicas que tenían vacante a su titular, dos de ellas fueron otorgadas a hijos de ex notarios públicos.

En esta entidad llamó la atención que una patente le fuera concedida a Juan Antonio Filigrana Castro, presidente del Instituto de Administración Pública y amigo personal del mandatario perredista.

En tanto, en el centro del país, cuando el perredista Graco Ramírez aún era gobernador de Morelos, se crearon las notarías 13 y 14 en la capital del estado. Según la presidenta del Colegio de Notarios, Patricia Mariscal Vega, estas patentes se crearon sin consenso del organismo que preside y fueron ocupadas por dos hombres que trabajaron en el gabinete gubernamental.

Raúl Israel Hernández, ex director general Jurídico, y Alberto Barona, ex secretario de Administración, fueron los beneficiados.

Sobre la entrega discrecional de fiats, Mariscal Vega explica que "la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, presentó una iniciativa para meter un candado y que los gobernadores ya no puedan hacer eso, porque lo importante es que el notario esté preparado. Las notarías no son un regalo"





