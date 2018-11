'Brexit' sin acuerdo sería catastrófico

LONDRES, RU

El desempleo se duplicaría y la inflación aumentaría 6.5 % según el análisis

El Banco de Inglaterra advirtió que abandonar la Unión Europea (UE) sin acuerdo podría ocasionar la peor caída económica en la historia moderna del Reino Unido.

En un documento de 88 páginas el banco central señala que la economía se podría desplomar 8 por ciento mientras que el valor de las casas caería un 30 por ciento. El desempleo se duplicaría y la inflación aumentaría 6.5 por ciento, con un aumento de las tasas de interés de 5.5 por ciento -muy por arriba de los niveles actuales de 0.75 por ciento.

En dicho escenario, la libra esterlina sufriría una devaluación en paridad con el dólar, y la migración por primera vez sería negativa con unas 100 mil personas abandonando la isla. En conferencia de prensa, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, aclaró que se trata de un escenario y no un pronóstico. "Son escenarios, no predicciones. Ilustran qué podría suceder, no necesariamente lo que probablemente sucedería", aclaró.

Explicó que los escenarios destacan que el impacto dependerá del nivel de apertura de la economía británica tras el 'brexit', como se conoce al proceso de salida de la UE, y la rapidez de la integración. "Desde el referéndum el banco ha hecho todo los posible para asegurar que estaremos preparados para el 'brexit' en cualquiera de sus formas", aseguró el funcionario canadiense -primer extranjero al frente del Banco de Inglaterra.

Carney destacó que el nivel de capitalización financiera está muy por encima del 2008. "La médula del sistema financiero es fuerte con una capitalización tres veces mayor que antes de la crisis financiera", comentó.

El funcionario aseguró que el marco institucional "es robusto" y el banco tiene "objetivos claros, operativos, de independencia y las herramientas necesarias" para garantizar la estabilidad monetaria. El documento sobre el 'brexit' es un análisis que pidió Hacienda al Banco de Inglaterra y analiza los distintos escenarios.

Divididos

Una encuesta de Sky Data Poll:

=> Reveló que 51 por ciento considera que quedarse en la Unión Europea es lo mejor para la economía.

=> Y sólo 17 % apoya el plan del gobierno británico negociado con Bruselas.

Espera. El plan de retirada será votado el 11 de diciembre próximo en el parlamento de Westminster.

