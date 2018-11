No habrá expropiaciones ni alza en impuestos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

A cuatro días de asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no habrá expropiaciones ni alza en impuestos, además de respetar la autonomía del Banco de México y asegurar inversiones a los empresarios.

En un video publicado en sus redes sociales para agradecer la participación en la consulta ciudadana del fin de semana, aclaró que su gobierno no gastara más de lo que ingrese a la hacienda pública y "se va a dar mucha confianza a los inversionistas".

"Los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos", expuso. Adelantó que en el 1 de diciembre, tras recibir la banda presidencial, se dirigirá al Zócalo capitalino para anunciar más compromisos.

"Voy a explicar cómo vamos a financiar el desarrollo sin aumentar los impuestos, sin impuestos nuevos, sin gasolinazos, respetando los equilibrios macroeconómicos. Digo esto porque va haber un auténtico Estado de derecho".

Señaló que se va a respetar la autonomía del Banco de México, luego de que Gerardo Esquivel, cercano al presidente electo, fue propuesto para ser el subgobernador del Banxico.

"No va a haber expropiaciones, actos arbitrarios, vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión, que además la necesitamos, porque no sólo vamos a necesitar la inversión pública, también la inversión privada nacional, y aumentar la inversión extranjera, y ya estamos haciendo acuerdos", indicó.

Detalló que hay diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de los tres países para impulsar actividades productivas.

"Que haya empleo y crecimiento económico, que la gente tenga trabajo en sus lugares de origen y de esa manera, entendiendo lo fundamental, atendiendo el fondo del asunto, se enfrente el fenómeno migratorio. Siempre he dicho que la gente no sale de sus pueblos por gusto, sale por necesidad, y queremos que la migración sea optativa, que no sea obligatoria", expuso. Dijo que independientemente del respaldo que recibió en las urnas el 1 de julio, su gobierno siempre buscará la aprobación de los mexicanos.

"Parecería innecesario, redundante, pero es mejor que se legitime bien el gobierno. Tenemos legitimidad, pero siempre vamos a estar buscando más, que significa respaldo ciudadano, apoyo ciudadano", destacó.

