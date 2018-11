Van 485 carpetas por abuso sexual

SALTILLO

Al mes de octubre de 2018 Coahuila mantiene mil 11 carpetas de indagación por delitos de carácter sexual, de las cuales se desconoce cuántas han sido judicializadas y presentadas ante un juez.

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de éstas, 485 son carpetas de indagación por abuso sexual en Coahuila. No obstante, a estos se suman las carpetas por acoso sexual con 167 casos, más 296 investigaciones por violación sexual, hostigamiento sexual con 21 y el resto de los delitos que atentaron contra la libertad sexual con 42.

Algunos de los casos se encuentran en indagación, mientras otros han sido concluidos por diversas vías.

Luego de que se llevara a cabo una audiencia por el caso de una mujer que sufrió abuso sexual en Saltillo, la juez de control determinó la no responsabilidad del hombre que fue señalado, luego de que no se aportaran los datos de prueba suficientes para la imputación del delito.

Fue el pasado 19 de octubre que habrían ocurrido los hechos alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando un hombre ubicado como César (N) siguió a una mujer por la calle Hércules de la colonia Saltillo 2000.

Trascendió que el agresor se trasladaba a bordo de una camioneta gris cuando interceptó a la víctima, a la cual sujetó por la espalda para después abusar de ella. No obstante, tras huir no se dio cuenta que su cartera, donde se encontraba su licencia, se había caído, la cual fue asegurada por la víctima para acusarlo.

Tras llevarse a cabo la audiencia inicial, bajo la causa 2316/2018 en el Centro Penal de Justicia en Saltillo, se presentó de forma voluntaria César (N).

No obstante, ante la falta de actos de investigación y datos de prueba como un reconocimiento y una inspección de la licencia en cuestión, la juez Silvia Castañeda no imputó el delito, por lo que no se le inició el proceso para llevarlo a la vinculación. Pero la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se continuará con el proceso abierto para dar con el responsable.





