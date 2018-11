TORREÓN

Con una figura esbelta y un disco nuevo calificado por la crítica como uno de los mejores de su carrera, la cantante ha vuelto con todo

La carrera de Carey ha tomado fuerzas y no sólo por la publicación de su nuevo disco, Caution, sino por un álbum antiguo de nombre Glitter que fue el que sumió en una fuerte depresión a la artista por el fracaso que éste logró en 2001 -fecha de su salida- algo que de igual manera le ocurrió a la película del mismo nombre.

Por problema con EMI Music -la antigua casa disquera de Mariah- Glitter no había sido publicado en plataformas digitales. Tras 17 años de problemas, por fin la placa fue subida y tuvo un recibimiento inesperado. Se volvió número uno en ventas en iTunes y arrasó en Spotify en tocadas.

Ante lo ocurrido, los fans crearon el hashtah #JusticiaParaGlitter que alborotó las redes sociales y en el caso de iTunes compraron el disco completo o bien canciones por separado, entre ellas: Never Too Far, Want You, Loverboy y All My Life.

"Carey se está quitando todas las espinas que tenía clavadas y sus nuevas canciones han tenido una gran acogida entre los críticos, que hablan de su decimoquinto disco como uno de los mejores de su carrera. Una trayectoria que llevaba demasiado tiempo lejos del nivel que se espera de una de las artistas más exitosas de la historia", menciona el diario El País en una nota escrita por el periodista Ignacio Gomar.

Mariah ha renacido como un ave fénix y lo hace en la mejor temporada para ella, la de la Navidad. Para los estadounidenses, ella es un símbolo de las temporadas gracias a sus discos Merry Christmas y Merry Christmas II You.

La diva de la música bajó de peso y su reciente producción, Caution, se encuentra dando de qué hablar para bien. Varios críticos especializados lo han calificado como uno de los mejores en la carrera de la artista.

El material, que esta semana alcanzó el número cinco en ventas según la revista Billboard, contiene rolas como The Distance, With You, GTFO, A No No, Portrait, Giving Me Life y 8Th Grade.

"Con 200 millones de discos vendidos, es una de las cantantes más exitosas de la historia por detrás de Madonna, Celine Dion y Rihanna. Es difícil que vuelva a alcanzar el éxito cosechado hace dos décadas, pero sí puede retomar su carrera con seriedad y calidad", agrega Gomar en su publicación.

Hace unas semanas, Carey anunció una gira por Europa, Estados Unidos y otras naciones. Hasta ahora, México no está contemplado en el itinerario. Además, la intérprete ofrecerá sus tradicionales conciertos navideños.

En su vida personal, Mariah reconoció en abril pasado que sufría de un trastorno bipolar, de cual, según unas declaraciones que hizo a la revista People ya se había recuperado gracias a un buen tratamiento.

"Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor. Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música", comentó a People.

Mariah ha vendido más de 200 millones de unidades de sus discos. Ahora que ha enderezado su carrera, se espera que siga cosechando éxitos.

Sus logros

Mariah Carey ha sido bien recibida por el público:

=> Ha vendido más de 200 millones de unidades de todos sus discos.

=> Carey es la artista femenina con más 'singles' número Uno en los Estados Unidos en total 18.

=> One Sweet Day es la canción que ha permanecido más tiempo en el número uno dentro del Billboard Hot 100 en la historia, con un total de 16 semanas.

=> Aparte de sus logros comerciales, Carey ha ganado cinco premios Grammy, 21 World Music Awards, 11 American Music Awards y 14 Billboard Music Awards.

=> Conocida como el 'ave cantora suprema' por el Libro Guinness de los récords, es famosa por su registro vocal de cinco octavas, su poder y capacidad vocal, su estilo melismático y por el uso del registro de silbido.

