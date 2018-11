'Visa' de descuentos de Guanajuato es clasista, dice Morena

GUANAJUATO, GUANAJUATO.-

Luego de que el alcalde Alejandro Navarro Saldaña anunciara la expedición de "visas" de descuentos para los turistas que vengan a Guanajuato, la regidora Magaly Iliana Segoviano Alonso, secretaria de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, señaló que se trata de una estrategia promocional discriminatoria.

Explicó que hablar de una visa de turismo que genere puntos o descuentos es "clasista", porque sólo accederían a los beneficios quienes acudan a hoteles, restaurantes y museos, que es precisamente el perfil de turista con más recursos que buscaba el alcalde con su dicho.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos consideró que el plan de generar una visa o pasaporte es una ocurrencia del alcalde, después del "meme" y la aplicación que al respecto aparecieron en las redes sociales.

La regidora de Morena destacó que a Guanajuato todos son bienvenidos y no se necesitan visas ni de chiste.

"Estoy en desacuerdo que quiera ahora salir con una propuesta debido a todo lo que se ha generado por sus comentarios sobre el tipo de turistas que quiere para la ciudad, y decir que va a aprovechar la oportunidad de dar una visa con una promoción turística, no la apruebo porque hasta se genera más el sentido de que es de clase", agregó.

Habría una especie de "turista VIP", dijo.

"Quien tenga visa es un VIP, quien no tiene la visa no tiene las concesiones o los descuentos y este término puede ser discriminatorio, no voy a promocionar ese tipo de situaciones para atraer turismo a Guanajuato", acotó.

La regidora destacó que en el presupuesto municipal no se tiene programado un gasto para cubrir un tiraje de ese tipo de "visas", ni se sabe de cuánto se estaría hablando. Tampoco hay recurso público para hacer una campaña publicitaria por parte del gobierno.

En caso de que se tuviera alguna cantidad en las arcas del municipio debería se destinarse para obras de más fondo, por ejemplo en las inmediaciones del Museo de Momias y en estacionamiento de ese lugar, que se encuentra en muy malas condiciones, matizó.

También se requieren baños públicos en condiciones dignas para los visitantes, porque actualmente por falta de infraestructura mucha gente utiliza los callejones como mingitorios.

Dijo que habría que ver si el recurso para las visas saldría de los hoteles, bares y restaurantes para hacer esa promoción turística.

Segoviano Alonso señaló que se debe poner un alto a la posición de discriminación hacia el turismo con menor poder adquisitivo, porque la postura del munícipe sobre la gente que llega en camiones con sus tortas, ha generado malestar social entre los habitantes de esta ciudad, quienes han externado que se debería poner un alto al presidente municipal.

La edil recordó que en cuanto asumió el poder, el alcalde impulsó un aumento a la tarifa de entrada al Museo de las Momias de 60 a 85 pesos, que le fue aprobada con el voto mayoritario del PAN, cuando primero debió hacer las mejoras necesarias en infraestructura y considerar la actividad comercial en la zona.

