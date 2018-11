Fallece creador de 'Bob Esponja'

Tras una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, Stephen Hillenburg, creador de la exitosa serie animada del personaje "Bob Esponja" falleció a los 57 años.

La cadena Nickelodeon confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales.

"Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de 'Bob Esponja'", tuitearon.

Apenas el año pasado, Hillenburg reveló haber sido diagnosticado con esta enfermedad.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work.