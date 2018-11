Michoacán le regresa educación a Federación

CIUDAD DE MÉXICO

Dan por terminada la adhesión al Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que si bien las finanzas del estado no "están en bancarrota", éstas ya no dan para cubrir la nómina magisterial, por lo que entrega al gobierno federal el sistema educativo local.

"No hay para cerrar el mes de diciembre, la quincena y el aguinaldo. No es que no me importe la educación, pero ese tema no es mi responsabilidad, sino del gobierno federal. La administración tiene 30 días para nombrar un representante y solucionar el problema", aseveró.

Aureoles Conejo afirmó que dan por terminada la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado desde 1992, y el Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de Plazas Transferidas, suscrito en 2014.

"Debido a que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuestos de manera unilateral por las Secretarías de Hacienda [SHCP] y Educación Pública [SEP], han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo", expresó en un mensaje.

Añadió que la entrega del sistema educativo de la entidad no es a "consideración", sino que está prevista en la Constitución, ya que es inviable que cada quincena haya una confrontación con el magisterio por la falta de pago, además de que, al no contar con su salario, los maestros se salen a la calle en lugar de estar en las aulas, lo que no contribuye con tener una mejor calidad educativa, dijo.

Lo anterior "es injusto", comentó, ya que a los docentes que forman parte de la Federación, dos días antes reciben su pago, mientras que a los estatales se le ha llegado a pagar hasta 10 días después.

El perredista precisó que en 1992 la aportación estatal en educación representaba 9.6% y el de la Federación 90.4%, pero en el transcurso de los siguientes años la concesión se incrementó y la federal disminuyó, pues en 2012, ésta bajó 63.41% y la estatal subió a 36.59%.

Acompañado del secretario de Educación estatal, Alberto Frutis Solís, refirió que tan sólo para el pago de salario y prestaciones para el sistema básico se tiene un déficit de 4 mil 200 millones de pesos.

Analiza CNTE acciones

Luego del anuncio de Aureoles, la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que analizarán las acciones que van a tomar ante esta decisión. El líder de la CNTE en Michoacán, Víctor Manuel Zavala, aseguró que su organización reitera el compromiso con la educación, los padres de familia, con los alumnos y con los trabajadores de la educación, por lo que no renunciarán a ninguna de sus conquistas laborales y salariales.

En tanto, Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la DIII-6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo un llamado a Silvano Aureoles para que reconsidere su decisión de regresar el sistema educativo local a la Federación. “No se vale tirar la toalla en función de los servicios educativos. Hay que esperar a que llegue el nuevo Presidente de la República y vamos a trazar acuerdos”, señaló.





Decisión. Aureoles dijo que la situación presupuestal no le permite mantener el gasto en educación. (EL UNIVERSAL)

