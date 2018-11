Las locas me quedan muy bien: Cantoral

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz participa en la obra de teatro Atracción fatal, da vida a una mujer exitosa y solitaria

"Las locas me quedan muy bien", aseguró Itatí Cantoral tras el estreno de la obra Atracción fatal, un thriller que mantiene al público atento de principio a fin y que le regala a la actriz un aplauso de pie por su trabajo en el escenario del Teatro López Tarso.

Vestida con una bata estilo japonesa y una cabellera rubia platinada, Itatí lució la noche del estreno muy guapa pero agotada, debido a que su personaje Alex Forrest, una exitosa profesionista y solitaria mujer que desarrolla una dependencia enfermiza hacia Dan Gallagher (Juan Diego Covarrubias), con quien tuvo una fugaz aventura; resulta emocionalmente cansado.

"Siempre he pensado que si te encuentras a una persona que no te hace feliz, lo mejor es que te vayas corriendo, pero también la atracción fatal se da cuando tú no puedes dejar a una persona que te hace daño, como en este caso. Yo no lo he vivido pero sí he ido a centros de ayuda para hacer este personaje. Esto lo hago por todas las mujeres que son codependientes y que no han llegado a contarlo porque se han matado por no poder dejar una relación, porque piensan que sin ese amor la vida no tiene ningún valor", explicó.

Es por esa entrega que el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo volvió a apostar por Itatí, quien ya había trabajado con él en la obra Misery (2011).

"Para mí Itatí Cantoral es de las pocas actrices mexicanas que se van a convertir en primeras actrices a futuro, porque hay muchos rostros y guras pero no todos tienen la capacidad de llegar a ese nivel. Itatí tiene esa gran capacidad. Es un poquito a lo que nosotros nos dedicamos, a buscar actores que quieran ser actores, porque estrellas y guras pues son los que son", dijo Ortiz de Pinedo.

Lo que tuvo que hacer Itatí en escena no fue nada sencillo, representar un momento de intimidad con su coprotagonista, con todo y desnudo incluido, olvidando que lo hacía ante 400 personas.

"Sí me da pudor, pero la obra lo necesita, si no, no la puedes hacer, porque todo se da a través del sexo, las grandes tragedias en la vida han sido por medio del sexo, cuántos feminicidios y crímenes pasionales todos los días existen; entonces tenías que tener una escena de sexo creíble", dice.

El hecho de tener a sus hijos José Eduardo y Roberto Miguel entre la audiencia fue una de las pruebas más complicadas para Itatí, precisamente por las escenas de sexo que debía realizar. "Ellos ya me habían venido a ver, saben que soy actriz y que necesitaba hacer una escena como ésta, pero claro que me daba nervios, no sólo con ellos también con mi hermano (Roberto Cantoral Zucchi)".





Papel. La actriz Itatí Cantoral dice que sí siente pudor al realizar escenas de sexo; además de que sus hijos estaban entre el público.

